Когда сажать цветы на рассаду по лунному календарю — советы и сорта

Какие цветы посадить на рассаду в январе по лунному календарю
Профессиональные огородники уже начинают сажать цветочную рассаду. В январе по лунному календарю следует посадить любелию, бегонию и петунию. У них длительный срок вегетации, поэтому для ранней высадки в открытую почву нужно готовиться уже сегодня.
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Какие цветы посадить на рассаду в январе
По лунному календарю уже следует начинать сажать такие цветы, как любелия, бегония и петуния. Если посеять в январе, то расцветут они уже в апреле-мае.
Как посадить рассаду бегонии
При посадке семян бегонии понадобится субстрат, неглубокий сосуд и стекло или пленка.
- Разместить семена на поверхности субстрата.
- Присыпать его тонким слоем почвы.
- Опрыскать землю из пульверизатора.
- Накрыть все стеклом или пленкой.
Как посадить рассаду петунии
Для этого нужен песок, тарелка и почва для выращивания саженцев.
- В тарелке смешайте семена с песком.
- Посейте петунию в грунт, помещенный в специальный сосуд. Следите за тем, чтобы семена равномерно распределялись по поверхности.
- Опрыскайте их водой и присыпьте слоем земли (должно быть от 1 до 2 миллиметров).
Следует отметить, что вода для полива должна быть теплой. Посеянные семена нужно поставить в теплое место. А пленку или стекло снимают, как только появляются первые ростки.
Напомним, как подкормить рассаду, чтобы она быстрее выросла. Также мы рассказывали о цветах, которые опасно растить в домашних условиях.
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