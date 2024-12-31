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Какие цветы посадить на рассаду в январе по лунному календарю

31 декабря 2024 09:10
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Когда сажать цветы на рассаду по лунному календарю — советы и сорта
Рассада цветов. Фото: pexels
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Профессиональные огородники уже начинают сажать цветочную рассаду. В январе по лунному календарю следует посадить любелию, бегонию и петунию. У них длительный срок вегетации, поэтому для ранней высадки в открытую почву нужно готовиться уже сегодня.

Новини.LIVE делятся полезными советами.

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Какие цветы посадить на рассаду в январе

По лунному календарю уже следует начинать сажать такие цветы, как любелия, бегония и петуния. Если посеять в январе, то расцветут они уже в апреле-мае.

Как посадить рассаду цветов
Рассада цветов. Фото: pexels

Как посадить рассаду бегонии

При посадке семян бегонии понадобится субстрат, неглубокий сосуд и стекло или пленка.

  • Разместить семена на поверхности субстрата.
  • Присыпать его тонким слоем почвы.
  • Опрыскать землю из пульверизатора.
  • Накрыть все стеклом или пленкой.
Бегония
Бегония. Фото: pexels

Как посадить рассаду петунии

Для этого нужен песок, тарелка и почва для выращивания саженцев.

  • В тарелке смешайте семена с песком.
  • Посейте петунию в грунт, помещенный в специальный сосуд. Следите за тем, чтобы семена равномерно распределялись по поверхности.
  • Опрыскайте их водой и присыпьте слоем земли (должно быть от 1 до 2 миллиметров).

Следует отметить, что вода для полива должна быть теплой. Посеянные семена нужно поставить в теплое место. А пленку или стекло снимают, как только появляются первые ростки.

Петуния
Петунья. Фото: pexels

Напомним, как подкормить рассаду, чтобы она быстрее выросла. Также мы рассказывали о цветах, которые опасно растить в домашних условиях.

цветы огород сад рассада лунный календарь

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