Как спасти отсыревшие бенгальские огни — популярный совет

Бенгальские огни. Фото: Pexels

Новогодняя ночь и праздники часто сопровождаются сиянием бенгальских огней. Но что делать, если огоньки отсырели и отказываются гореть? Не спешите их выбрасывать, потому что есть способы спасти ситуацию.

Редакция Новини.LIVE делится простыми и эффективными решениями, как дать вторую жизнь бенгальским огням.

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Бенгальские огни отсырели — что делать

Основной причиной порчи бенгальских огней является влага. Чтобы избежать этого, старайтесь хранить его в сухом месте и в герметичной упаковке.

Однако, если уберечь бенгальские огни не удалось, вот действенные способы их спасения:

Естественная сушка

Снимите упаковку и разложите бенгальские огни на сухой поверхности. Поместите его в комнату с хорошей вентиляцией и стабильной температурой. Оставьте на 24–48 часов, чтобы они полностью высохли естественным путем.

Снимите упаковку и разложите бенгальские огни на сухой поверхности. Поместите его в комнату с хорошей вентиляцией и стабильной температурой. Оставьте на 24–48 часов, чтобы они полностью высохли естественным путем. Тепловая сушка

Положите огоньки рядом с источником тепла. Но ни в коем случае не кладите огоньки вплотную к обогревателям. Следите, чтобы температура была невысокой, и избегайте прямого контакта с теплом.

Положите огоньки рядом с источником тепла. Но ни в коем случае не кладите огоньки вплотную к обогревателям. Следите, чтобы температура была невысокой, и избегайте прямого контакта с теплом. Сушка в духовке

Духовка должна быть прогрета до 40–50 °C. Оставьте дверцу духовки приоткрытой, чтобы избежать чрезмерного нагрева. Сушите огни 10-15 минут, постоянно наблюдая за ними. Ни в коем случае не оставляйте бенгальские огни без присмотра!

Бенгальские огни на фоне елки. Фото: Pixabay

Чего категорически нельзя делать

Не сушите феном. Поток горячего воздуха может привести к возгоранию.

Не используйте открытый огонь. Это очень опасно.

Не нагревайте слишком сильно. Высокая температура может активировать смесь на огнях и привести к опасной ситуации.

Если бенгальские огни не удается восстановить, не рискуйте их использованием. Лучше утилизируйте поврежденные изделия и приобретите новые в проверенных местах. Всегда соблюдайте правила хранения и безопасности, чтобы праздник принес только радость.

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