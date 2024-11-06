Как убрать конденсат на окнах народными методами

Человек, который вытирает конденсат на окне тряпкой. Фото: Pinterest

Возникновение конденсата на окнах может привести к появлению плесени, поэтому его важно сразу убирать. Чтобы не навредить ни стеклу, ни своему здоровью, избавьтесь от этой распространенной проблемы с помощью простых народных методов.

Новини.LIVE рассказывает, какими методами избавиться от конденсата.

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Как избавиться от конденсата на окнах

Если на ваших окнах появился конденсат, вы можете приобрести специальные магазинные средства и с помощью них избавиться от проблемы. Но чтобы сэкономить деньги, можете воспользоваться народными методами, которые будут не менее эффективными в борьбе с конденсатом.

Наличие конденсата на окне. Фото: Pinterest

Чтобы побороть запотевшие окна, можете взять средства, которые есть на кухне у каждой настоящей хозяйки или дома у каждого человека. Речь идет о таких средствах, как:

Рис — насыпьте крупу в глубокую емкость и оставьте на окне

Пищевая сода — насыпьте порошок в контейнер, накройте марлей и поставьте на подоконнике

Столовая соль — насыпьте в емкость и поставьте возле окна

Свежий наполнитель для кошачьего туалета — насыпьте его в старые колготки из нейлона и поместите на подоконнике

Мешочки с гранулами из коробок для обуви — поместите на подоконнике

Убирание конденсата на окне салфеткой. Фото: The Mirror

Как избежать запотевания окон

Прежде всего, запомните, что уровень влаги в комнате должен составлять 40-60%, но эти цифры меняются в зависимости от того, какая у вас температура воздуха в помещении. К примеру, если в квартире 19-20 градусов, то уровень влаги должен составлять 55-60%, а если 21-22 градуса, то он должен быть 45-50%.

К тому же, важно постоянно проверять состояние вентиляции, а также осенью и зимой ежедневно открывать окна на проветривание.

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