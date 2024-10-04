Как убрать плесень с земли в цветочном горшке легко и быстро — действенный лайфхак

Как убрать плесень в цветочном горшке — действенный лайфхак
Плесень в цветочном горшке довольно распространенная проблема, на которую часто даже не обращают внимания. Она выглядит как белый, желтый или черный налет на земле и по сути является активно размножающимся грибком. Поэтому, это очень серьезно, ведь она может нанести вред не только растению , но даже человеку.
Как быстро и просто избавиться от плесени в цветочном горшке, рассказываем далее в нашей статье.
Плесень в горшке с растением – в чем опасность
Чаще всего люди, держащие комнатные растения, сталкиваются с белой плесенью на земле — это гриб мукор. Он образует плотную корку, изменяя кислотность почвы и минеральный состав и мешая растению получать достаточное количество кислорода и питательных веществ. Как следствие стебли теряют силы и увядают, а корни загнивают.
Но страшнее то, что белая плесень может повлиять на здоровье людей и животных, вызвав серьезное инфекционное заболевание — мукоромикоз.
Еще значительно опаснее черная плесень, ведь может вызвать тяжелую аллергическую реакцию и проблемы с дыханием.
Почему в горшках с цветами появляется плесень
Следующие условия могут привести к появлению плесени:
- некачественный грунт;
- слишком много влаги — если растение слишком обильно и часто поливают, и почва не успевает просыхать;
- некачественный дренаж или его отсутствие, маленькие дренажные отверстия – из-за этого в горшке или почве застаивается вода;
- низкая температура и повышенная влажность воздуха – например, похолодало, а отопление в доме еще не включили, поэтому влага из почвы плохо улетучивается.
Как убрать плесень с земли в цветочном горшке.
С плесенью нужно начинать бороться, как только вы ее заметили. Опытные цветоводы советуют простой лайфхак с лимонной кислотой.
Что нужно сделать:
- снять верхний зараженный слой почвы в горшке;
- оставшуюся почву пролить водой с лимонным соком/лимонной кислотой – на 1 стакан воды берут 1 ч. л. сока лимона или щепотку лимонной кислоты;
- заменить удаленную почву на свежую и здоровую.
Новый грунт можно смешать с измельченным древесным или активированным углем, который будет действовать как бактерицидное средство. Также чуть позже под корень можно полить растение любым фунгицидным раствором.
Но лучше, советуют цветоводы, – это пересадить растение в новый горшок со свежей почвой, чтобы точно быть уверенным, что в нем не остались споры плесени.
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