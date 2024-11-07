Как убрать неприятный запах в холодильнике народными методами

Молодая хозяйка, закрывающая нос от неприятного аромата в холодильнике. Фото: Pinterest

К сожалению, неприятные ароматы в холодильнике — довольно частое явление, которое может появляться даже у опытных хозяек. Однако, если знать один эффективный народный метод, можно раз и навсегда убрать нежелательные запахи со своего холодильника.

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Иногда бывает так, что вы открываете свой холодильник, а оттуда "выходит" далеко не самый приятный аромат. Чаще всего это происходит из-за того, что какая-то еда испортилась и от нее исходит такой запах. Но выбросив эти продукты, не всегда удается избавиться от этого аромата.

Неприятный аромат в холодильнике. Фото: Pinterest

Многие хозяйки в таком случае пользуются обычной пищевой содой, которая считается неплохим сорбентом. Однако, хозяйки с опытом не советуют ставить в холодильник блюдце с этим средством, ведь существует более действенный метод борьбы с неприятным запахом.

Речь идет об обычном аптечном средстве, которое есть дома у каждого человека на случай какого-либо отравления. А вот о каком именно лекарственном препарате идет речь, узнайте ниже.

Народный метод борьбы с неприятным запахом в холодильнике

Опытные хозяйки считают, что самым действенным средством борьбы с нежелательными ароматами является обычный активированный уголь. Чтобы убрать запах из холодильника, возьмите где-то десять таблеток этого препарата, измельчите их до вида порошка и высыпьте на блюдце.

Активированный уголь в виде порошка. Фото: Freepik

Затем поместите это блюдце на полочку в холодильнике и оставьте на несколько дней. Активированный уголь поглотит в себе этот аромат, из-за которого нельзя было открывать холодильник, а вы сможете и дальше спокойно пользоваться продуктами из своего холодильника.

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