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Как можно защитить смородину зимой — полезные советы

6 ноября 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как защитить смородину зимой — чем ее обработать осенью
Дачница, которая собирает урожай смородины на огороде. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

С приближением зимы всем дачникам необходимо позаботиться о своем саде и огороде, в частности, о смородине, чтобы не потерять урожай этой ягоды весной. Узнайте, как можно защитить кусты этой сезонной ягоды на огороде от зимних морозов и что с ними следует сделать осенью.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Некоторые дачники иногда забывают, что осенью смородину нужно не только обрезать и подкармливать, но и защищать от вредителей, способных съедать целые урожаи. Если вы все это сделаете, вы повышаете шансы собрать обильный урожай смородины из собственного огорода.

Сбор смородины
Сбор урожая смородины на огороде. Фото: Freepik

Опытные дачники объяснили, что необходимо сделать со смородиновыми кустарниками в осеннее время года, чтобы они стойко перезимовали и дали хороший урожай уже весной. В частности, следует знать, какими средствами нужно обработать смородину, чтобы защитить ее от паразитов зимой.

Опрыскивание смородины
Процесс обработки куста смородины. Фото: Decorexpro

Чем следует обработать смородину от вредителей осенью

Клещивит

Чтобы приготовить эффективную смесь из этого препарата, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Сам препарат — два миллилитра
  • Вода — один литр

Дачники с опытом говорят, что эта концентрация для смородиновых кустарников считается оптимальной.

Неорон

Чтобы приготовить раствор из этого препарата, возьмите его в такой пропорции, как:

  • Само средство — десять миллилитров
  • Вода — десять литров

Опытные дачники говорят, что для сезонной ягоды этот препарат считается обязательным и эффективным в борьбе с разными вредителями.

Фитоверм

Для приготовления раствора из этого препарата возьмите такие ингредиенты, как:

  • Само средство — два миллилитра
  • Вода — один литр

Запомните, что этого количества достаточно для того, чтобы обработать один средний куст смородины. Поэтому рассчитывайте пропорции под свои смородиновые кусты.

Напомним, мы писали о том, что лучше не сажать на огороде возле смородины.

Раньше мы рассказывали о том, чем часто болеют смородиновые кусты и как их можно защитить.

Также мы сообщали о том, как правильно обрезать смородиновые кусты осенью.

осень ягоды Смородина советы вредители зима

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