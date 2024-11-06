Как защитить смородину зимой — чем ее обработать осенью

Как можно защитить смородину зимой — полезные советы
С приближением зимы всем дачникам необходимо позаботиться о своем саде и огороде, в частности, о смородине, чтобы не потерять урожай этой ягоды весной. Узнайте, как можно защитить кусты этой сезонной ягоды на огороде от зимних морозов и что с ними следует сделать осенью.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Некоторые дачники иногда забывают, что осенью смородину нужно не только обрезать и подкармливать, но и защищать от вредителей, способных съедать целые урожаи. Если вы все это сделаете, вы повышаете шансы собрать обильный урожай смородины из собственного огорода.
Опытные дачники объяснили, что необходимо сделать со смородиновыми кустарниками в осеннее время года, чтобы они стойко перезимовали и дали хороший урожай уже весной. В частности, следует знать, какими средствами нужно обработать смородину, чтобы защитить ее от паразитов зимой.
Чем следует обработать смородину от вредителей осенью
Клещивит
Чтобы приготовить эффективную смесь из этого препарата, вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Сам препарат — два миллилитра
- Вода — один литр
Дачники с опытом говорят, что эта концентрация для смородиновых кустарников считается оптимальной.
Неорон
Чтобы приготовить раствор из этого препарата, возьмите его в такой пропорции, как:
- Само средство — десять миллилитров
- Вода — десять литров
Опытные дачники говорят, что для сезонной ягоды этот препарат считается обязательным и эффективным в борьбе с разными вредителями.
Фитоверм
Для приготовления раствора из этого препарата возьмите такие ингредиенты, как:
- Само средство — два миллилитра
- Вода — один литр
Запомните, что этого количества достаточно для того, чтобы обработать один средний куст смородины. Поэтому рассчитывайте пропорции под свои смородиновые кусты.
Напомним, мы писали о том, что лучше не сажать на огороде возле смородины.
Раньше мы рассказывали о том, чем часто болеют смородиновые кусты и как их можно защитить.
Также мы сообщали о том, как правильно обрезать смородиновые кусты осенью.
Читайте Новини.LIVE!