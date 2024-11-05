Как сажать редиску осенью — полезные советы для хорошего урожая

Сбор урожая редиски на огороде. Фото: Alamy

Много дачников высаживают редиску на огороде в начале весны, как только на улице выглянет первое солнышко, но лучше это делать, все-таки, до прихода морозов. Опытные дачники рассказали, как лучше сажать этот популярный овощ осенью, чтобы результат получился таким, как нужно.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Редиска — это весенний овощ, который многие добавляют в салаты, блюда или употребляют в свежем виде. Если вы хотите насладиться вкусными плодами редиски из собственного огорода, вам следует знать, как правильно его выращивать.

В частности, необходимо знать, когда и как посадить редиску в осеннее время года, чтобы она дала хороший урожай в следующем сезоне.

Готовый урожай редиски на огороде. Фото: Freepik

Когда сажать редиску под зиму

Осенью этот овощ сажают для того, чтобы уже с первым потеплением он начал прорастать. Если вы уверены, что на улице уже не будет потепления и редиска не начнет прорастать, посейте ее семена в ноябре. Собирать урожай в этом случае можно раньше, чем у всех весенних сортов, а плоды вырастают крупными и сочными.

Однако, посколько семена этого овоща прорастают и в холода, лучше сеять его в конце месяца.

Посев семян редиски на огороде. Фото: Climapod Greenhouses

Как правильно сажать редиску накануне зимы

Прежде, чем сажать редиску на огороде, сделайте бороздки и посейте туда семена на глубину в два-три сантиметра и на расстоянии в четыре-шесть сантиметров между растениями. Причем, между строчками должно быть от десяти до 15 сантиметров, а на один квадратный метр уходит от пяти-шести до десяти грамм семян.

Если вы посадите редиску в этот период, то на стол ее можно будет смело ставить уже в начале мая.

Напомним, мы писали о том, какие растения можно посадить на огороде возле редиски.

Раньше мы рассказывали о том, как можно вырастить самую сочную редиску на огороде.

Также мы сообщали о том, как правильно сеять редиску и что добавлять в лунки при посадке овоща.