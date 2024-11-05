Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как и когда сажать редиску осенью — советы дачникам arrow

Как и когда сажать редиску осенью — советы дачникам

5 ноября 2024 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Как сажать редиску осенью — полезные советы для хорошего урожая
Сбор урожая редиски на огороде. Фото: Alamy
Кристина Кучугурная - Редактор

Много дачников высаживают редиску на огороде в начале весны, как только на улице выглянет первое солнышко, но лучше это делать, все-таки, до прихода морозов. Опытные дачники рассказали, как лучше сажать этот популярный овощ осенью, чтобы результат получился таким, как нужно.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Редиска — это весенний овощ, который многие добавляют в салаты, блюда или употребляют в свежем виде. Если вы хотите насладиться вкусными плодами редиски из собственного огорода, вам следует знать, как правильно его выращивать.

В частности, необходимо знать, когда и как посадить редиску в осеннее время года, чтобы она дала хороший урожай в следующем сезоне.

Редис
Готовый урожай редиски на огороде. Фото: Freepik

Когда сажать редиску под зиму

Осенью этот овощ сажают для того, чтобы уже с первым потеплением он начал прорастать. Если вы уверены, что на улице уже не будет потепления и редиска не начнет прорастать, посейте ее семена в ноябре. Собирать урожай в этом случае можно раньше, чем у всех весенних сортов, а плоды вырастают крупными и сочными.

Однако, посколько семена этого овоща прорастают и в холода, лучше сеять его в конце месяца.

Посадка редиса
Посев семян редиски на огороде. Фото: Climapod Greenhouses

Как правильно сажать редиску накануне зимы

Прежде, чем сажать редиску на огороде, сделайте бороздки и посейте туда семена на глубину в два-три сантиметра и на расстоянии в четыре-шесть сантиметров между растениями. Причем, между строчками должно быть от десяти до 15 сантиметров, а на один квадратный метр уходит от пяти-шести до десяти грамм семян.

Если вы посадите редиску в этот период, то на стол ее можно будет смело ставить уже в начале мая.

Напомним, мы писали о том, какие растения можно посадить на огороде возле редиски.

Раньше мы рассказывали о том, как можно вырастить самую сочную редиску на огороде.

Также мы сообщали о том, как правильно сеять редиску и что добавлять в лунки при посадке овоща.

редиска осень советы урожай овощи

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:39 От 50 до 100 тысяч — кто получит наибольшие доплаты в ноябре

05:05 Ожидается мокрый снег и туман — прогноз погоды на сегодня

04:30 Нардеп поддержала мобилизацию женщин в Украине

03:26 "Азов" приглашает на работу хирургов — какие условия и зарплата

02:43 Украинские полярники нашли первое в 2024 году яйцо пингвина

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

02:30 Какими правами и полномочиями обладают ТЦК и СП — полный перечень

01:46 С какого курса студентов ждет обязательная военная подготовка

01:32 Продавал трофейное оружие для помощи ВСУ — как наказал суд

00:30 Какие документы должны быть при себе у военного

00:11 В Харькове прогремели мощные взрывы

05:39 От 50 до 100 тысяч — кто получит наибольшие доплаты в ноябре

05:05 Ожидается мокрый снег и туман — прогноз погоды на сегодня

04:30 Нардеп поддержала мобилизацию женщин в Украине

03:26 "Азов" приглашает на работу хирургов — какие условия и зарплата

02:43 Украинские полярники нашли первое в 2024 году яйцо пингвина

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

02:30 Какими правами и полномочиями обладают ТЦК и СП — полный перечень

01:46 С какого курса студентов ждет обязательная военная подготовка

01:32 Продавал трофейное оружие для помощи ВСУ — как наказал суд

00:30 Какие документы должны быть при себе у военного

00:11 В Харькове прогремели мощные взрывы

Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

23:52 Российский оппозиционер подсказал, что может остановить Путина

Text

22:42 Стала вдовой через три месяца — новый выпуск Жінки-фенікс

Text

21:24 Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова

Text

17:54 "Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

Text

13:08 Непогода в Украине и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Text

12:44 "Идеальный" солдат — военный аналитик дал характеристику

Text

08:00 Перевод медиков в пехоту и выборы в Молдове — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2024
Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

2 ноября 2024
Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали