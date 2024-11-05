Як садити редиску восени — корисні поради для гарного врожаю

Збір врожаю редиски на городі. Фото: Alamy

Багато дачників висаджує редиску на городі на початку весни, щойно надворі визирне перше сонечко, але краще це робити, все ж таки, до приходу морозів. Досвідчені дачники розповіли, як краще садити цей популярний овоч восени, щоб результат вийшов таким, як треба.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Редиска — це весняний овоч, який багато хто додає до салатів, страв або вживає у свіжому вигляді. Якщо ви хочете насолодитися смачними плодами редиски з власного городу, вам варто знати, як його правильно вирощувати.

Зокрема, необхідно знати, коли і як посадити редиску в осінню пору року, щоб вона дала гарний врожай наступного сезону.

Готовий врожай редиски на городі. Фото: Freepik

Коли садити редиску під зиму

Восени цей овоч садять для того, щоб вже з першим потеплінням він почав проростати. Якщо ви впевнені, що надворі вже не буде потепління і редиска не почне проростати, посійте її насіння в листопаді. Збирати врожай у цьому випадку можна раніше, ніж у всіх весняних сортів, а плоди виростають великими і соковитими.

Однак, через те, що насіння цього овоча проростає і в холоди, краще сіяти його наприкінці місяця.

Посів насіння редиски на городі. Фото: Climapod Greenhouses

Як правильно садити редиску напередодні зими

Перш, ніж садити редиску на городі, зробіть борозенки і посійте туди насіння на глибину в два-три сантиметра і на відстані в чотири-шість сантиметрів між рослинами. Причому, між рядками повинно бути від десяти до 15 сантиметрів, а на один квадратний метр йде від п’яти-шести до десяти грамів насіння.

Якщо ви посадите редиску в цей період, то на стіл її можна буде сміливо ставити вже на початку травня.

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