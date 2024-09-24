Что сделать с виноградом в октябре, чтобы он выдержал зиму — советы дачникам

Помогите винограду пережить зиму — как его подготовить к холодам в октябре
Если вы хотите сохранить свой виноград и сделать так, чтобы он не замерз зимой, его необходимо хорошо подготовить к наступлению холодов. Опытные дачники рассказали, что нужно сделать с этой культурой в октябре, чтобы она выдержала зиму.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
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Подкормка
Сначала до середины октября необходимо подкормить виноград удобрениями, в состав которых входят полезные фосфоры и калий. Например, первым может быть смесь сернокислого калия и суперфосфата. Для приготовления этого раствора возьмите:
- Калий — 25 грамм
- Суперфосфат — 30 грамм
В конце октября необходимо полить виноград где-то тремя-пятью ведрами воды на один куст.
Обрезка
С началом заморозков, когда на винограде уже нет никаких листьев, необходимо обрезать виноград, удалив все побеги с незрелой древесиной. Однако, опытные дачники подчеркивают, что делать это нужно только в весенний период.
Обработка от вредителей
В октябре необходимо обработать виноград, чтобы защитить его от различных вредителей. Причем, до ноября это нужно делать разными препаратами, а затем нужно перейти на раствор медного или железного купороса.
Укрывание
Где-то в такой же период многие дачники укрывают виноград, чтобы уберечь его от холодов. Его можно обернуть строительным утеплителем, накрыв сверху спанбондом и засыпав листьями или соломой. Это поможет вашему винограду не погибнуть под влиянием низких температур воздуха на улице, а значит — уберечь будущий урожай.
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