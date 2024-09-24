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Помогите винограду пережить зиму — как его подготовить к холодам в октябре

24 сентября 2024 21:48
Кристина Кучугурная - Редактор
Что сделать с виноградом в октябре, чтобы он выдержал зиму — советы дачникам
Человек, обрезающий виноград на огороде. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Если вы хотите сохранить свой виноград и сделать так, чтобы он не замерз зимой, его необходимо хорошо подготовить к наступлению холодов. Опытные дачники рассказали, что нужно сделать с этой культурой в октябре, чтобы она выдержала зиму.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Подкормка

Сначала до середины октября необходимо подкормить виноград удобрениями, в состав которых входят полезные фосфоры и калий. Например, первым может быть смесь сернокислого калия и суперфосфата. Для приготовления этого раствора возьмите:

  • Калий — 25 грамм
  • Суперфосфат — 30 грамм

В конце октября необходимо полить виноград где-то тремя-пятью ведрами воды на один куст.

Процесс подкормки винограда на огороде.
Процесс подкормки винограда на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Обрезка

С началом заморозков, когда на винограде уже нет никаких листьев, необходимо обрезать виноград, удалив все побеги с незрелой древесиной. Однако, опытные дачники подчеркивают, что делать это нужно только в весенний период.

Процесс обрезки синего винограда
Процесс обрезки синего винограда. Фото: Pinterest

Обработка от вредителей

В октябре необходимо обработать виноград, чтобы защитить его от различных вредителей. Причем, до ноября это нужно делать разными препаратами, а затем нужно перейти на раствор медного или железного купороса.

Человек, обрабатывающий виноград
Человек, обрабатывающий виноград. Фото: Alamy

Укрывание

Где-то в такой же период многие дачники укрывают виноград, чтобы уберечь его от холодов. Его можно обернуть строительным утеплителем, накрыв сверху спанбондом и засыпав листьями или соломой. Это поможет вашему винограду не погибнуть под влиянием низких температур воздуха на улице, а значит — уберечь будущий урожай.

Укрытие винограда на огороде
Укрывание винограда на огороде. Фото: Techinfus.com

Напомним, мы писали о том, как можно спасти свой виноград от нашествия ос.

Раньше мы рассказывали о том, как можно вылечить виноград от развития хлороза.

Также мы сообщали о том, как можно быстро уничтожить войлочного клеща на винограде.

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