Що зробити з виноградом у жовтні, щоб він витримав зиму — поради дачникам

Людина, яка обрізає виноград на городі. Фото: Pinterest

Якщо ви хочете зберегти свій виноград і зробити так, щоб він не замерз взимку, його необхідно добре підготувати до настання холодів. Досвідчені дачники розповіли, що потрібно зробити з цією культурою у жовтні, щоб вона стійко витримала зиму.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Підживлення

Спочатку до середини жовтня необхідно підживити виноград добривами, до складу яких входять корисні фосфор і калій. Наприклад, першим може бути суміш сірчанокислого калію та суперфосфату. Для приготування цього розчину візьміть:

Калій — 25 грамів

Суперфосфат — 30 грамів

Наприкінця жовтня необхідно полити виноград десь трьома-п’ятьма відрами води на один кущ.

Процес підживлення винограду на городі. Фото: скриншот з YouTube

Обрізка

З початком заморозків, коли на винограді вже немає жодного листя, необхідно обрізати виноград, видаливши всі пагони з незрілою деревиною. Однак, досвідчені дачники наголошують, що робити це потрібно тільки у весняний період.

Процес обрізки синього винограду. Фото: Pinterest

Обробка від шкідників

У жовтні також необхідно обробити виноград, щоб захистити його від різних шкідників. Причому, до листопада це треба робити різними препаратами, а потім потрібно перейти на розчин мідного або залізного купоросу.

Людина, яка обробляє виноград. Фото: Alamy

Укривання

Десь у такий самий період багато дачників укривають виноград, щоб уберегти його від холодів. Його можна обгорнути будівельним утеплювачем, накривши зверху спанбондом і засипавши листям або соломою. Це допоможе вашому винограду не загинути під впливом низьких температур повітря надворі, а значить — вберегти майбутній врожай.

Укривання винограду на городі. Фото: Techinfus.com

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