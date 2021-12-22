В Одессе таможенник требовал деньги за растаможку авто

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении работника Одесской таможни, который требовал взятки за беспрепятственное растаможивание импортных авто.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Читайте также: В Одесской области "боролись" с прорывом границы "нелегалами". Видео

Детали относительно сделки таможенника

Как установили в ходе расследования, работник таможни устроил себе бизнес методом вымогательства денег от граждан за беспрепятственную растаможку автомобилей с иностранной регистрацией в режиме "импорт".

Мужчина требовал от 100 до 250 долларов США за одно авто, однако сумма могла расти в зависимости от стоимости автомобиля. Таким образом, за эту сумму он обещал быстро оформить автомобили и не создавать дополнительных препятствий. Машины ввозили преимущественно из США и Южной Кореи.

Что происходило в случае отказа?

Если человек отказывался от уплаты взятки, то таможенные досмотры намеренно затягивали. Предпринимателям приходилось долго ждать оформления ввоза.

Что грозит мужчине за вымогательство

Таможенника задержали на горячем только что он получил 1 040 долларов США. Эту сумму ему перечислили, как взятку за таможенное оформление импорта 7 автомобилей на иностранной регистрации. За совершенное преступление мужчине грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Другие новости Одесской таможни