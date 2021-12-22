В Одессе таможенник требовал деньги за растаможку авто

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении работника Одесской таможни, который требовал взятки за беспрепятственное растаможивание импортных авто.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
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Как установили в ходе расследования, работник таможни устроил себе бизнес методом вымогательства денег от граждан за беспрепятственную растаможку автомобилей с иностранной регистрацией в режиме "импорт".
Мужчина требовал от 100 до 250 долларов США за одно авто, однако сумма могла расти в зависимости от стоимости автомобиля. Таким образом, за эту сумму он обещал быстро оформить автомобили и не создавать дополнительных препятствий. Машины ввозили преимущественно из США и Южной Кореи.
Если человек отказывался от уплаты взятки, то таможенные досмотры намеренно затягивали. Предпринимателям приходилось долго ждать оформления ввоза.
Таможенника задержали на горячем только что он получил 1 040 долларов США. Эту сумму ему перечислили, как взятку за таможенное оформление импорта 7 автомобилей на иностранной регистрации. За совершенное преступление мужчине грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Одесская таможня озвучила перечень товаров, которые чаще всего импортировались и экспортировались. Среди них как пищевые продукты, так и продукция тяжелой промышленности.