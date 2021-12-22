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На Одещині "боролися" з проривом кордону "нелегалами". Відео

Одеса
22 грудня 13:05
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До тренувань долучилися не лише прикордонники, а й правоохоронці
На Одещині "боролися" з проривом кордону "нелегалами". Відео

В Одеській області, в Ізмаїлі, пройшли навчання прикордонників спільно з правоохоронцями.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Деталі про навчання

В Ізмаїлі прикордонники разом з нацгвардійцями, поліцейськими та рятувальниками тренувалися, як стримувати великі групи людей, які порушують державний кордон України, а також як діяти у випадку виникнення пожежі та надавати першу медичну допомогу. 

одеська область

Окрім того, до навчань приєдналися кінологи. 

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Авторка публікації
Талабан Анжеліка
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військові навчання поліція прикордонники Одеська область
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