На Одещині "боролися" з проривом кордону "нелегалами". Відео

В Одеській області, в Ізмаїлі, пройшли навчання прикордонників спільно з правоохоронцями.
Про це повідомляє ДПСУ.
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В Ізмаїлі прикордонники разом з нацгвардійцями, поліцейськими та рятувальниками тренувалися, як стримувати великі групи людей, які порушують державний кордон України, а також як діяти у випадку виникнення пожежі та надавати першу медичну допомогу.
Окрім того, до навчань приєдналися кінологи.
Працівники Ізмаїльського прикордонного загону розпочали кінологічні тренування із собакою породи бігль.