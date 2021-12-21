В Одессе представили новый самолет службы аэротакси. Фото

На Одесском авиазаводе провели презентацию нового самолета, который спроектировали для службы аэротакси.
Об этом сообщает Новини.LIVE Odesa.
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Это самолеты бизнес-класса, которые будут использовать для перевозки пассажиров, как служба такси.
Двухмоторный четырехместный самолет предназначен для перевозки пассажиров для экскурсионных и коммерческих полетов. Самолеты V-24-I в Одесской области, вероятно, будут использовать в качестве такси внутреннего и межрегионального сообщения.
"Самолет полностью спроектирован нашими конструкторами и изготовлен на украинских предприятиях", – отметил представитель компании-производителя Softex-Invest Владимир Отрешко в комментарии "Суспільному".
Сегодня, 7 октября, под стенами Кабмина прошли масштабные протесты в рамках всеукраинской акции Федерации профсоюзов Украины. К ним присоединились и работники Одесского припортового завода.