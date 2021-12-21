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В Одессе представили новый самолет службы аэротакси. Фото

На Одесском авиазаводе провели презентацию нового самолета, который спроектировали для службы аэротакси.

Об этом сообщает Новини.LIVE Odesa.

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Использовать для перевозки пассажиров

Это самолеты бизнес-класса, которые будут использовать для перевозки пассажиров, как служба такси.

Двухмоторный четырехместный самолет предназначен для перевозки пассажиров для экскурсионных и коммерческих полетов. Самолеты V-24-I в Одесской области, вероятно, будут использовать в качестве такси внутреннего и межрегионального сообщения.

"Самолет полностью спроектирован нашими конструкторами и изготовлен на украинских предприятиях", – отметил представитель компании-производителя Softex-Invest Владимир Отрешко в комментарии "Суспільному".

Скандалы и новости вокруг ОПЗ

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Автор публикации
Юлия Леськова
В 2019 году закончила факультет «Журналистики и информации» в БГПК им. Михаила Грушевского по специальности «Издательское дело и редактирование». Работала корреспондентом и редактором сайта регионального издания Буковины. Теперь работаю в команде крутых людей на Новини.LIVE Одесса!
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Одесса самолет
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