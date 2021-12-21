Одеський припортовий завод навряд запуститься: керівництво не бачить перспектив

На Одеському припортовому заводі завершили ремонтні роботи, втім керівництво каже, що перспективи до його запуску в роботу мінімальні.

Про це розповів перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков виданню enkorr.

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Деталі щодо ОПЗ

Як зазначив Микола Щуріков, основна проблема полягає у відсутності постачальника газу для заводу. Раніше на постачання газу виграла конкурс сінгапурська компанія Dachex Shipping Pte Ltd, однак потім компанія відмовилася підписувати договір з підприємством.

"З цією сінгапурською компанією була своя інтрига. Насправді вони підвісили ситуацію щодо виграного конкурсу, але вона перспектив не має, і поки що серед тих людей, які намагаються вести перемовини щодо запуску заводу, їх немає, вони просто зникли", – каже Микола Щуриков.

Все є, лише газу немає

Як повідомив Микола Щуріков, АТ "Одеський припортовий завод" владнав усі боргові питання та проблеми із попереднім постачальником газу, а саме з компанією "Агро Газ Трейдинг". Кілька тижнів тому ця компанія повністю закрила усі зобов'язання за договором, погасивши заборгованості.

"На сьогодні боргів ні в АГТ перед заводом, ні у заводу перед АГТ не залишилося, тому фактично жодних проблем тут немає. Частково підписано документи щодо взаєморозрахунків, і зараз готується акт звірки щодо товарних залишків, який буде підписано найближчим часом, щоб повністю закрити це питання", – пояснив Щуриков.

Втім, наразі вартість газу та добрив істотно зросла, тож перспективи запуску роботи заводу дуже невисокі, адже це невигідно ані для заводу, ані для постачальника. Тож мають надію на рішення з боку уряду.

"Я навіть сказав би, що в такій ситуації їх наразі немає жодних. Або на рівні уряду має бути ухвалено неринкове рішення, в результаті якого завод отримає доступ до дешевого ресурсу. Зараз же з огляду на ціни працювати невигідно ні заводу, ні давальцю", – пояснив він.

Керівництво заводу вело перемовини з групою "Кернел" аби з'ясувати можливі перспективи розв'язку проблем ОПЗ та його запуску. Однак, "Кернел", вивчивши ситуацію, не бачить таких перспектив та не готові долучатися до праці. Тим часом керівництво намагається відновити перемовини з компаніями, які також були учасниками конкурсу постачальника.

Скандали та новини довкола ОПЗ