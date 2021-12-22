В Одессе начали ремонт дома на Хуторской, где произошел взрыв. Видео

В Одессе по состоянию на 22 декабря начали ремонт дома, который пострадал от взрыва на улице Хуторской, 6. Местные жители ждали его со 2 апреля.

Об этом сообщает Новини.LIVE Odesa.

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Кто выполнит работы

К дому уже подогнали спецтехнику и начали капитальный ремонт. На эти работы Департамент городского хозяйства выделил 6,7 миллиона гривен. Подрядчиком выступает ООО "СМУ 533", зарегистрированное в Одессе в 2007 году с уставным капиталом в 80 тысяч гривен. Фирма специализируется на сносе зданий, а также возведением водных зданий с инженерными сооружениями.

Что именно отремонтируют

Подрядчик должен выполнить демонтажные работы, восстановить стены, пол, перегородки, кровлю и межэтажные перекрытия. Также работы предусматривают замену окон, дверей, внутренние работы, наружную отделку, утепление, гидроизоляцию и построение балконов. Еще до последнего дня 2022 года фирма должна восстановить коммунальные коммуникации.

Что известно о взрыве газа в жилом доме

2 апреля в многоквартирном доме случился взрыв газа. В результате пострадали пять человек. Инцидент произошел в пятницу около 14:30 в Суворовском районе по адресу переулок Хуторской 6/3.

Взрыв повредил конструкцию здания. После жители долго добивались начала ремонта, они даже перекрывали дорогу, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Ремонт могли начать еще осенью, но власти объявили второй тендер из-за большого количества ошибок в первом.

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