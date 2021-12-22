В Измаиле хотят отремонтировать фасад больницы за 15 миллионов гривен

В Одесской области, в Измаиле, КНП "Дунайская областная больница" объявила тендер на капитальный ремонт фасада и благоустройство больницы.

Соответствующий тендер появился в системе электронных закупок Prozorro.

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Детали о тендере

Коммунальное некоммерческое предприятие "Дунайская областная больница "Одесского областного совета" опубликовала тендер, чтобы выбрать компанию, которая за более чем 15 миллионов гривен капитально отремонтирует фасад и проведет работы по благоустройству на территории здания "А1".

Стоимость работ составляет 15 миллионов 180 тысяч гривен, аукцион должен состояться 10 января 2022 года

Какие еще работы должны сделать за эти средства

Кроме этого, фасад должны утеплить минеральными плитами, толщина которых составит 100 миллиметров. Также обустроят примыкание высотой в 400 мм из рулонных кровельных материалов к бетонным стенам и парапетам с применением газопламенных горелок и устройство фартука из оцинкованной стали. В перечень работ входит и перекрытие крыши.

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