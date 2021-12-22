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В Измаиле хотят отремонтировать фасад больницы за 15 миллионов гривен

Одесса
22 декабря 21:55
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Аукцион должен состояться 10 января 2022 года
В Измаиле хотят отремонтировать фасад больницы за 15 миллионов гривен

В Одесской области, в Измаиле, КНП "Дунайская областная больница" объявила тендер на капитальный ремонт фасада и благоустройство больницы.

Соответствующий тендер появился в системе электронных закупок Prozorro.

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Детали о тендере

Коммунальное некоммерческое предприятие "Дунайская областная больница "Одесского областного совета" опубликовала тендер, чтобы выбрать компанию, которая за более чем 15 миллионов гривен капитально отремонтирует фасад и проведет работы по благоустройству на территории здания "А1".

Стоимость работ составляет 15 миллионов 180 тысяч гривен, аукцион должен состояться 10 января 2022 года

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Какие еще работы должны сделать за эти средства

Кроме этого, фасад должны утеплить минеральными плитами, толщина которых составит 100 миллиметров. Также обустроят примыкание высотой в 400 мм из рулонных кровельных материалов к бетонным стенам и парапетам с применением газопламенных горелок и устройство фартука из оцинкованной стали. В перечень работ входит и перекрытие крыши.

Другие стоимостные государственные закупки в Одесской области

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Автор публикации
Талабан Анжелика
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тендер больницы Одесская область
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