В Измаиле хотят отремонтировать фасад больницы за 15 миллионов гривен

В Одесской области, в Измаиле, КНП "Дунайская областная больница" объявила тендер на капитальный ремонт фасада и благоустройство больницы.
Соответствующий тендер появился в системе электронных закупок Prozorro.
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Коммунальное некоммерческое предприятие "Дунайская областная больница "Одесского областного совета" опубликовала тендер, чтобы выбрать компанию, которая за более чем 15 миллионов гривен капитально отремонтирует фасад и проведет работы по благоустройству на территории здания "А1".
Стоимость работ составляет 15 миллионов 180 тысяч гривен, аукцион должен состояться 10 января 2022 года
Кроме этого, фасад должны утеплить минеральными плитами, толщина которых составит 100 миллиметров. Также обустроят примыкание высотой в 400 мм из рулонных кровельных материалов к бетонным стенам и парапетам с применением газопламенных горелок и устройство фартука из оцинкованной стали. В перечень работ входит и перекрытие крыши.
14 декабря в Одессе Управление капитального строительства городского совета объявило тендер на проведение ремонта и реставрации помещений хирургического павильона КНП "Городская клиническая больница 1", что на улице Мясоедовская, 32. За все работы готовы заплатить 129,3 миллиона гривен.
Управление капитального строительства Одесского горсовета опубликовало два тендера для выбора подрядчиков, которые должны отремонтировать участки Румынского канала за 600 миллионов гривен.