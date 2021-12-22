Одеський аеропорт визнали найкращим інфраструктурним проєктом: деталі

Міжнародний аеропорт "Одеса" визнали найкращим інфраструктурним проєктом 2021 року.
Про це повідомляє пресслужба Одеського аеропорту.
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Міжнародний аеропорт "Одеса" здобув перемогу на Всеукраїнському щорічному архітектурному конкурсі "Інтер'єр року 2021". Нагородження минуло у Києві, де взяли участь також дизайнери та архітектори України та світу.
Роботи учасників оцінювали журі у голові з Крістосом Пассасом, що є виконавчим директором Zaha Hadid Architects, яка розташовується у Лондоні.
"Міжнародний аеропорт "Одеса" – це сучасний інфраструктурний комплекс з розвиненою системою позитивного пасажирського досвіду. Наша місія – забезпечуючи високий рівень безпеки та сервісу, створити максимальний затишок для наших пасажирів, авіакомпаній, партнерів та персоналу. Саме це заложено в основу концепції нового Терміналу. Ми раді отриманій нагороді та вдячні за це визнання", – прокоментував подію директор ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" Володимир Семенченко.
З Одеси відкрили новий напрямок до Стамбулу. Тепер до турецького аеропорту Сабіха Гьокчен можна буде дістатися тричі на тиждень.
Одесити та гості міста протягом листопада скористалися послугами 1 203 рейсів. Найпопулярнішим напрямком став Стамбул.
З 25 грудня запустять перший рейс "Одеса — Івано-Франківськ — Одеса". Але щонеділі він почне курсувати з 16 січня.