Под Одессой рейсовый автобус сбил мужчину, он скончался на месте

На трассе Одесса – Рени рейсовый автобус насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу в неопределенном месте.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Водитель был трезвым

Авария произошла вчера, 20 декабря, в половине третьего ночи в Одесском районе. Рейсовый микроавтобус Mercedes под управлением 64-летнего водителя наехал на мужчину, который перебегал дорогу на неосвещенной и нерегулируемой участке дороги.

От полученных травм 35-летний одессит погиб на месте происшествия. Четверо пассажиров автобуса и водитель – житель соседней страны – не пострадали.

Водителя проверили на содержание алкоголя в крови – медосмотр показал, что он был трезв.

"Сведения о ДТП правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

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