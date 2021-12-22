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Одесский аэропорт признали лучшим инфраструктурным проектом: детали

Одесса
22 декабря 19:20
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Одесский аэропорт оценивали судьи из Лондона
Одесский аэропорт признали лучшим инфраструктурным проектом: детали

Международный аэропорт "Одесса" признали лучшим инфраструктурным проектом 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского аэропорта.

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Что известно о конкурс

Международный аэропорт "Одесса" одержал победу на Всеукраинском ежегодном архитектурном конкурсе "Интерьер года 2021". Награждение прошло в Киеве, где приняли участие дизайнеры и архитекторы Украины и мира.

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Работы участников оценивали жюри в голове с Кристосом Пассасом, который является исполнительным директором Zaha Hadid Architects, которая располагается в Лондоне.

Реакция руководства на награду

"Международный аэропорт "Одесса" – это современный инфраструктурный комплекс с развитой системой позитивного пассажирского опыта. Наша миссия - обеспечивая высокий уровень безопасности и сервиса, создать максимальный уют для наших пассажиров, авиакомпаний-партнеров и персонала. Именно это заложено в основу концепции нового Терминала. Мы рады полученной награде и благодарны за это признание", – прокомментировал событие директор ООО "Международный аэропорт "Одесса" Владимир Семенченко.

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Автор публикации
Талабан Анжелика
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