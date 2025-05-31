Николай Азаров теперь будет заведовать российскими землями в статусе академика

Беглец Азаров стал академиком в РФ — в какой области науки
Коллаборанта и беглеца в Россию из правительства Януковича Николая Азарова избрали академиком Российской академии наук. За него проголосовали 527 академиков (14 выступили против, 15 воздержались).
Об этом сообщают российские СМИ.
Чем будет заниматься новоиспеченный академик Азаров
После позорного бегства из Украины автор всем известной "азировки" стал в РФ доктором геолого-минеральных наук. Теперь бывший украинский премьер избран академиком отделения наук о Земле, по специальности "горные науки".
Международное академическое сообщество T-invariant называет избрание бывшего премьера прецедентом, поскольку академиком РАН впервые стал человек с индексом Хирша ноль. Это значит, что у него нет научных работ, или его научные работы ни разу не цитировали другие ученые, что считается позором в научной отрасли.
Оппозиционные Кремлю СМИ пишут, что это не первый "странный академик" в РФ. Например, в России статус академика имеет Рамзан Кадыров и жена вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
А еще интересно, что на голосовании за статус академиков эту должность не получили двое настоящих российских ученых — профессор-лингвист Уральского государственного университета Елена Березович и директор Института русского языка имени Виноградова Федор Успенский. Их кандидатуры не утвердили в качестве академиков из-за того, что Березович и Успенский три года назад подписали письмо против российского вторжения в Украину.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал решение СНБО о персональных санкциях. В том числе под санкции попал сын Азарова — Алексей. А в мае YouTube заблокировал канал Арестовича и других подсанкционных лиц.
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