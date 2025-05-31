Николай Азаров теперь будет заведовать российскими землями в статусе академика

Беглый предатель Украины, бывший премьер правительства Януковича Николай Азаров. Фото: росСМИ

Коллаборанта и беглеца в Россию из правительства Януковича Николая Азарова избрали академиком Российской академии наук. За него проголосовали 527 академиков (14 выступили против, 15 воздержались).

Об этом сообщают российские СМИ.

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После позорного бегства из Украины автор всем известной "азировки" стал в РФ доктором геолого-минеральных наук. Теперь бывший украинский премьер избран академиком отделения наук о Земле, по специальности "горные науки".

Международное академическое сообщество T-invariant называет избрание бывшего премьера прецедентом, поскольку академиком РАН впервые стал человек с индексом Хирша ноль. Это значит, что у него нет научных работ, или его научные работы ни разу не цитировали другие ученые, что считается позором в научной отрасли.

Оппозиционные Кремлю СМИ пишут, что это не первый "странный академик" в РФ. Например, в России статус академика имеет Рамзан Кадыров и жена вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

А еще интересно, что на голосовании за статус академиков эту должность не получили двое настоящих российских ученых — профессор-лингвист Уральского государственного университета Елена Березович и директор Института русского языка имени Виноградова Федор Успенский. Их кандидатуры не утвердили в качестве академиков из-за того, что Березович и Успенский три года назад подписали письмо против российского вторжения в Украину.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал решение СНБО о персональных санкциях. В том числе под санкции попал сын Азарова — Алексей. А в мае YouTube заблокировал канал Арестовича и других подсанкционных лиц.