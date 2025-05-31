Микола Азаров тепер буде завідувати російськими землями в статусі академіка

Збіглий Микола Азаров став академіком у РФ — у якій галузі науки
Колаборанта та втікача до Росії з уряду Януковича Миколу Азарова обрали академіком Російської академії наук. За нього проголосувало 527 академіків (14 виступили проти, 15 утрималися).
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Чим займатиметься новоспечений академік Азаров
Після ганебної втечі з України автор всім відомої "азіровки" став у РФ доктором геологічно-мінеральних наук. Тепер колишнього українського прем'єра обрано академіком відділення наук про Землю, за спеціальністю "гірничі науки".
Міжнародна академічна спільнота T-invariant називає обрання колишнього прем'єра прецедентом, оскільки академіком РАН уперше стала людина з індексом Гірша нуль. Це значить, що він немає наукових робіт, або його наукові роботи жодного разу не цитували інші вчені, що вважається ганьбою в науковій галузі.
Опозиційні Кремлю ЗМІ пишуть, що це не перший "дивний академік" у РФ. Наприклад, в Росії статус академіка має Рамзан Кадиров та дружина віцепрем'єра РФ Дениса Мантурова.
А ще цікаво, що на голосуванні за статус академіків цю посаду не отримали двоє справжніх російських вчених — професорка-лінгвістка Уральського державного університету Олена Березович і директора Інституту російської мови імені Виноградова Федір Успенський. Їх кандидатури не затвердили як академіків через те, що Березович і Успенський три роки тому підписали лист проти російського вторгнення в Україну.
Раніше повідомлялось, що Зеленський підписав рішення РНБО про персональні санкції. В тому числі під санкції потрапив син Азарова — Олексій. А у травні YouTube заблокував канал Арестовича та інших підсанкційних осіб.
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