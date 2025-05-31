Микола Азаров тепер буде завідувати російськими землями в статусі академіка

Збіглий зрадник України, колишній прем'єр уряду Януковича Микола Азаров. Фото: росЗМІ

Колаборанта та втікача до Росії з уряду Януковича Миколу Азарова обрали академіком Російської академії наук. За нього проголосувало 527 академіків (14 виступили проти, 15 утрималися).

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Після ганебної втечі з України автор всім відомої "азіровки" став у РФ доктором геологічно-мінеральних наук. Тепер колишнього українського прем'єра обрано академіком відділення наук про Землю, за спеціальністю "гірничі науки".

Міжнародна академічна спільнота T-invariant називає обрання колишнього прем'єра прецедентом, оскільки академіком РАН уперше стала людина з індексом Гірша нуль. Це значить, що він немає наукових робіт, або його наукові роботи жодного разу не цитували інші вчені, що вважається ганьбою в науковій галузі.

Опозиційні Кремлю ЗМІ пишуть, що це не перший "дивний академік" у РФ. Наприклад, в Росії статус академіка має Рамзан Кадиров та дружина віцепрем'єра РФ Дениса Мантурова.

А ще цікаво, що на голосуванні за статус академіків цю посаду не отримали двоє справжніх російських вчених — професорка-лінгвістка Уральського державного університету Олена Березович і директора Інституту російської мови імені Виноградова Федір Успенський. Їх кандидатури не затвердили як академіків через те, що Березович і Успенський три роки тому підписали лист проти російського вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялось, що Зеленський підписав рішення РНБО про персональні санкції. В тому числі під санкції потрапив син Азарова — Олексій. А у травні YouTube заблокував канал Арестовича та інших підсанкційних осіб.