Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Хроніки Збіглий Микола Азаров став академіком у РФ — у якій галузі науки

Збіглий Микола Азаров став академіком у РФ — у якій галузі науки

Ua en ru
Дата публікації: 31 травня 2025 00:33
Микола Азаров тепер буде завідувати російськими землями в статусі академіка
Збіглий зрадник України, колишній прем'єр уряду Януковича Микола Азаров. Фото: росЗМІ

Колаборанта та втікача до Росії з уряду Януковича Миколу Азарова обрали академіком Російської академії наук. За нього проголосувало 527 академіків (14 виступили проти, 15 утрималися). 

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Чим займатиметься новоспечений академік Азаров

Після ганебної втечі з України автор всім відомої "азіровки" став у РФ доктором геологічно-мінеральних наук. Тепер колишнього українського прем'єра обрано академіком відділення наук про Землю, за спеціальністю "гірничі науки". 

Міжнародна академічна спільнота T-invariant називає обрання колишнього прем'єра прецедентом, оскільки академіком РАН уперше стала людина з індексом Гірша нуль. Це значить, що він немає наукових робіт, або його наукові роботи жодного разу не цитували інші вчені, що вважається ганьбою в науковій галузі. 

Опозиційні Кремлю ЗМІ пишуть, що це не перший "дивний академік" у РФ. Наприклад, в Росії статус академіка має Рамзан Кадиров та дружина віцепрем'єра РФ Дениса Мантурова. 

А ще цікаво, що на голосуванні за статус академіків цю посаду не отримали двоє справжніх російських вчених — професорка-лінгвістка Уральського державного університету Олена Березович і директора Інституту російської мови імені Виноградова Федір Успенський. Їх кандидатури не затвердили як академіків через те, що Березович і Успенський три роки тому підписали лист проти російського вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялось, що Зеленський підписав рішення РНБО про персональні санкції. В тому числі під санкції потрапив син Азарова — Олексій. А у травні YouTube заблокував канал Арестовича та інших підсанкційних осіб. 

росія держзрада вчені Микола Азаров Колаборант академія
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /