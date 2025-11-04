Видео
Главная Хроники Захарова попала в скандал из-за заявления об Италии и Украине

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 14:45
обновлено: 15:03
Мария Захарова спровоцировала дипломатический скандал после трагедии в Риме
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. Фото:

Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова снова оказалась в центре международного скандала после своих циничных высказываний в адрес Италии. Свои ехидные высказывания чиновница сделала после трагедии в Риме, где обвалилась историческая башня Торре-дей-Конти, что привело к жертвам.

Об этом сообщают росСМИ.

Мария Захарова обвинила Италию в трагедии из-за поддержки Украины

Скандальная российская чиновница заявила, что получила "новый повод" осудить финансирование Украины со стороны итальянского правительства.

Сообщение Марии Захаровой. Фото: скриншот

Скандал вспыхнул после публикации Захаровой в Telegram, где она написала, что Италия "придет в упадок — от экономики до памятников", если продолжит финансировать поддержку Украины. Такой циничный комментарий после человеческой трагедии вызвал возмущение в Италии.

Министр иностранных дел Антонио Таяни назвал заявление Захаровой "мягко говоря, вульгарным" и подчеркнул, что спекулировать на человеческих трагедиях недопустимо.

"Когда происходит катастрофа, нельзя спекулировать на людях, оставшихся под завалами, или на пострадавших рабочих. Мы никогда этого не делали. Когда в России случалась катастрофа, мы всегда проявляли солидарность. Эти заявления позорны и неприемлемы в цивилизованной стране", — сказал Таяни.

Что произошло в Италии

Вчера, 3 ноября в центре Рима, неподалеку от Колизея, частично обвалилась башня Торре-дей-Конти - это историческое сооружение, возведенное еще в начале XIII века.

Из-за обвала трагически погиб рабочий из Румынии, также трое получили ранения. По данным Reuters, здание находилось на реконструкции в рамках проекта, который должен был завершиться в 2026 году.

Напомним, заместитель Министра иностранных дел Украины Александр Мищенко объяснил, как Россия спекулирует темой Волынской трагедии, чтобы ухудшить отношения между Украиной и Польшей.

Также в конце октября в МИД РФ сделали заявление о готовности переговоров с Украиной и назвали свои условия.

Италия скандал чиновники обрушение Кремль Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
