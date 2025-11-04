Марія Захарова спровокувала дипломатичний скандал після трагедії в Римі

Речниця МЗС РФ Марія Захарова. Фото:

Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова знову опинилася в центрі міжнародного скандалу після своїх цинічних висловлювань на адресу Італії. Свої єхидні вислови чиновниця зробила після трагедії в Римі, де обвалилася історична вежа Торре-дей-Конті, що призвело до жертв.

Марія Захарова звинуватила Італію у трагедії через підтримку України

Скандальна російська чиновниця заявила, що отримала "новий привід" засудити фінансування України з боку італійського уряду.

Скандал спалахнув після публікації Захарової у Telegram, де вона написала, що Італія "занепаде — від економіки до пам’яток", якщо продовжить фінансувати підтримку України. Такий цинічний коментар після людської трагедії викликав обурення в Італії.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні назвав заяву Захарової, "м’яко кажучи, вульгарною" та наголосив, що спекулювати на людських трагедіях неприпустимо.

"Коли відбувається катастрофа, не можна спекулювати на людях, що залишилися під завалами, або на постраждалих робітників. Ми ніколи цього не робили. Коли у Росії траплялася катастрофа, ми завжди виявляли солідарність. Ці заяви ганебні та неприйнятні в цивілізованій країні", — сказав Таяні.

Що сталося в Італії

Вчора, 3 листопада, в центрі Рима, неподалік Колізею, частково обвалилася вежа Торре-дей-Конті — це історична споруда, зведена ще на початку XIII століття.

Через обвал трагічно загинув робітник із Румунії, також троє отримали поранення. За даними Reuters, будівля перебувала на реконструкції у межах проєкту, який мав завершитися у 2026 році.

