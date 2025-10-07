Впервые обнародовали фото сыновей Путина и Кабаевой

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Российские журналисты впервые обнародовали, как утверждается, фото и имена сыновей российского диктатора Владимира Путина и бывшей гимнастки Алины Кабаевой. Отмечается, что дети живут под вымышленными именами и фамилиями.

Об этом информируют российские СМИ во вторник, 7 октября.

Сыновья Путина. Фото: РосСМИ

Впервые в сети появились фото сыновей Путина — детали

Впервые российские СМИ раскрыли имена и фамилии, как утверждается, сыновей российского диктатора Владимира Путина и бывшей гимнастки Алины Кабаевой. Российские медиа отмечают, что дети живут "под прикрытием".

О том, что двое сыновей Путина и Алины Кабаевой оформлены в документах как Иван и Владимир Спиридоновы, пишут в книге "Царь собственной персоной" журналисты Роман Баданин и Михаил Рубин.

Российские СМИ предполагают, что для вымышленной фамилии могли взять отчество деда Путина по отцовской линии — Владимира Спиридоновича.

Как известно, значительную часть совместного времени с двумя сыновьями Кабаева и Путин проводят в валдайской резиденции президента РФ. Там для Кабаевой и детей построен отдельный деревянный дворец, а также есть спа-центр, зона детского отдыха и масштабный парк и штат обслуги.

В книге также были впервые опубликованы фото сыновей Путина, которые все же время от времени появляются на людях.

Журналисты напомнили, что под вымышленными фамилиями живут также и дочери Путина от первого брака — Мария Воронцова и Екатерина Тихонова (фамилия второй, вероятно, происходит от отчества бабушки по материнской линии, Екатерины Тихоновны Шкребневой).

Кроме того, по информации российских медиа, во Франции под именем Елизавета Олеговна Руднова, жила вероятная внебрачная дочь Путина Елизавета Розова.

Напомним, что Елизавета Розова, которую считают дочерью Путина, раскритиковала российского диктатора.

Ранее мы информировали, что российский диктатор Путин подарил Алине Кабаевой собственный вид спорта.