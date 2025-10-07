Вперше оприлюднили фото синів Путіна та Кабаєвої

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Російські журналісти вперше оприлюднили, як стверджується, фото та імена синів російського диктатора Володимира Путіна і колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої. Зазначається, що діти живуть під вигаданими іменами та прізвищами.

Про це інформують російські ЗМІ у вівторок, 7 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Сини Путіна. Фото: росЗМІ

Вперше у мережі з'явилися фото синів Путіна — деталі

Вперше російські ЗМІ розкрили імена та прізвища, як стверджується, синів російського диктатора Володимира Путіна та колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої. Російські медіа зазначають, що діти живуть "під прикриттям".

Про те, що двоє синів Путіна та Аліни Кабаєвою оформлені в документах як Іван і Володимир Спиридонови, пишуть у книзі "Цар власною персоною" журналісти Роман Баданін і Михайло Рубін.

Російські ЗМІ припускають, що для вигаданого прізвища могли взяти по батькові діда Путіна по батьківській лінії — Володимира Спиридоновича.

Як відомо, значну частину спільного часу з двома синами Кабаєва і Путін проводять у валдайській резиденції президента РФ. Там для Кабаєвої та дітей побудований окремий дерев'яний палац, а також є спа-центр, зона дитячого відпочинку та масштабний парк і штат обслуги.

У книзі також були вперше опубліковані фото синів Путіна, які все ж час від часу з'являються на людях.

Журналісти нагадали, що під вигаданими прізвищами живуть також і доньки Путіна від першого шлюбу — Марія Воронцова та Катерина Тихонова (прізвище другої, ймовірно, походить від по батькові бабусі по материнській лінії, Катерини Тихонівни Шкребнєвої).

Крім того, за інформацією російських медіа, у Франції під іменем Єлизавета Олегівна Руднова, жила імовірна позашлюбна донька Путіна Єлизавета Розова.

Нагадаємо, що Єлизавета Розова, яку вважають дочкою Путіна, розкритикувала російського диктатора.

Раніше ми інформували, що російський диктатор Путін подарував Аліні Кабаєвій власний вид спорту.