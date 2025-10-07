Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський зробив заяву про підвищення цін на газ — звернення
Головна Хроніки Вперше ЗМІ показали фото синів Путіна — що про них відомо

Вперше ЗМІ показали фото синів Путіна — що про них відомо

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 20:00
Вперше оприлюднили фото синів Путіна та Кабаєвої
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Російські журналісти вперше оприлюднили, як стверджується, фото та імена синів російського диктатора Володимира Путіна і колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої. Зазначається, що діти живуть під вигаданими іменами та прізвищами.

Про це інформують російські ЗМІ у вівторок, 7 жовтня.

Реклама
Читайте також:
Фото дітей Путіна
Сини Путіна. Фото: росЗМІ

Вперше у мережі з'явилися фото синів Путіна — деталі

Вперше російські ЗМІ розкрили імена та прізвища, як стверджується, синів російського диктатора Володимира Путіна та колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої. Російські медіа зазначають, що діти живуть "під прикриттям". 

Про те, що двоє синів Путіна та Аліни Кабаєвою оформлені в документах як Іван і Володимир Спиридонови, пишуть у книзі "Цар власною персоною" журналісти Роман Баданін і Михайло Рубін. 

Російські ЗМІ припускають, що для вигаданого прізвища могли взяти по батькові діда Путіна по батьківській лінії — Володимира Спиридоновича.

Як відомо, значну частину спільного часу з двома синами Кабаєва і Путін проводять у валдайській резиденції президента РФ. Там для Кабаєвої та дітей побудований окремий дерев'яний палац, а також є спа-центр, зона дитячого відпочинку та масштабний парк і штат обслуги.

У книзі також були вперше опубліковані фото синів Путіна, які все ж час від часу з'являються на людях.

Журналісти нагадали, що під вигаданими прізвищами живуть також і доньки Путіна від першого шлюбу — Марія Воронцова та Катерина Тихонова (прізвище другої, ймовірно, походить від по батькові бабусі по материнській лінії, Катерини Тихонівни Шкребнєвої).

Крім того, за інформацією російських медіа, у Франції під іменем Єлизавета Олегівна Руднова, жила імовірна позашлюбна донька Путіна Єлизавета Розова.

Нагадаємо, що Єлизавета Розова, яку вважають дочкою Путіна, розкритикувала російського диктатора.

Раніше ми інформували, що російський диктатор Путін подарував Аліні Кабаєвій власний вид спорту.

володимир путін діти Аліна Кабаєва сини Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації