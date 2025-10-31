Известный российский футболист залез в огромные долги
Известный футболист из страны-агрессора Павел Погребняк получил уведомление от Федеральной налоговой службы об огромном долге. Почти 22-миллионные долги у Погребняка оказались от компании, совладельцем которой является футболист.
Об этом сообщили российские медиа.
Семья Погребняков-должников
Бывший игрок сборной России по футболу Павел Погребняк, как выяснили российские СМИ, оказались многомиллионные долги.
Ранее медиа сообщали о том, что бывшая жена футболиста, Мария Погребняк за 2024 год пять раз получала блокировку счетов ее пиар-фирмы.
Теперь же в долги залез сам Павел Погребняк.
Откуда долги у известного футболиста
Долгов он набрался в своей бизнес-деятельности.
Компания "Облсклад", 10% которой владеет Погребняк, не уплатила налогов на кругленькую сумму.
Только бывшему футболисту Федеральная налоговая служба России выставила счет на сумму 21,7 миллиона рублей.
