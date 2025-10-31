Видео
Видео

Известный российский футболист залез в огромные долги

Дата публикации 31 октября 2025 23:14
обновлено: 20:39
Павел Погребняк, долги - за что задолжал российский футболист
Российский футболист Павел Погребняк. Фото: росСМИ

Известный футболист из страны-агрессора Павел Погребняк получил уведомление от Федеральной налоговой службы об огромном долге. Почти 22-миллионные долги у Погребняка оказались от компании, совладельцем которой является футболист.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Семья Погребняков-должников

Бывший игрок сборной России по футболу Павел Погребняк, как выяснили российские СМИ, оказались многомиллионные долги.

Ранее медиа сообщали о том, что бывшая жена футболиста, Мария Погребняк за 2024 год пять раз получала блокировку счетов ее пиар-фирмы.

Теперь же в долги залез сам Павел Погребняк.

Откуда долги у известного футболиста

Долгов он набрался в своей бизнес-деятельности.

Компания "Облсклад", 10% которой владеет Погребняк, не уплатила налогов на кругленькую сумму.

Только бывшему футболисту Федеральная налоговая служба России выставила счет на сумму 21,7 миллиона рублей.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Санкт-Петербурге пытались похитить другого известного футболиста сборной России.

Добавим, мы сообщали о том, что Вооруженные силы Украины уничтожили российского футболиста Александра Слепнева.

налоги россияне долги Россия жены футболистов
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
