Україна
Відомий російський футболіст заліз у величезні борги

Відомий російський футболіст заліз у величезні борги

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 23:14
Оновлено: 20:39
Павло Погребняк, борги - за що заборгував російський футболіст
Російський футболіст Павло Погребняк. Фото: росЗМІ

Відомий футболіст із країни-агресора Павло Погребняк отримав повідомлення від Федеральної податкової служби про величезний борг. Майже 22-мільйонні борги у Погребняка виявилися від компанії, співвласником якої є футболіст.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Родина Погребняків-боржників

Колишній гравець збірної Росії з футболу Павло Погребняк, як з’ясували російські ЗМІ, виявилися багатомільйонні борги.

Раніше медіа повідомляли про те, що колишня дружина футболіста, Марія Погребняк за 2024 рік п’ять разів отримувала блокування рахунків її піар-фірми.

Тепер же в борги заліз сам Павло Погребняк.

Звідки борги у відомого футболіста

Боргів він набрався у своїй бізнес-діяльності.

Компанія "Облсклад", 10% якої володіє Погребняк, не сплатила податків на кругленьку суму.

Тільки колишньому футболісту Федеральна податкова служба Росії виставила рахунок на суму 21,7 мільйона рублів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Санкт-Петербурзі намагалися викрасти іншого відомого футболіста збірної Росії.

Додамо, ми повідомляли про те, що Збройні сили України знищили російського футболіста Олександра Слєпньова.

податки росіяни борги Росія дружини футболістів
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
