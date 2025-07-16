Русификация в России - Владимир Путин подписал указ о русификации коренных народов

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский режим Владимира Путина занялся тотальной русификацией коренных народов Российской Федерации. Этот процесс будет происходить прежде всего на уровне продвижения русского языка, который должен вытеснить родные языки этих народов.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

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Русификация коренных народов России

Российский президент Владимир Путин подписал указ "Об утверждении основ государственной языковой политики Российской Федерации".

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"Документ предусматривает принудительную русификацию всего населения страны", — отметили, комментируя это событие, в Службе внешней разведки Украины.

Прежде всего, русификация будет происходить через русский язык, как "фактор, который объединяет", то есть вытесняет из употребления языки других народов Российской Федерации.

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"Исторически кремль использовал подобные заявления для создания видимости уважения к культурному разнообразию, одновременно активно продвигая русский язык как единый стандарт в государственных учреждениях, образовании и медиа", — отметили в СВР.

Российские центры за рубежом

Кроме того, путинский режим планирует свою русификаторскую деятельность и за пределами Российской Федерации.

Эта деятельность будет замаскирована под так называемые "русские центры", якобы как для продвижения русской культуры.

"Эти центры будут использованы как инструмент мягкой силы, направленный на усиление политического и разведывательного влияния Кремля", — пояснили в Службе внешней разведки Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, что Путин возмущался, потому что в Законе Украины о коренных народах не упоминаются русские, которые не имеют никакого отношения к Украине, в отличие от крымских татар или караимов.

Добавим, мы сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к народам Кавказа, Сибири и других коренных народов РФ с призывом не идти на войну.