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В Росії знищують корінні народи — який указ підписав Путін

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 03:18
Русифікація в Росії - Володимир Путін підписав указ про русифікацію корінних народів
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський режим Володимира Путіна зайнявся тотальною русифікацією корінних народів Російської Федерації. Цей процес буде відбуватися перш за все на рівні просування російської мови, яка має витіснити рідні мови цих народів.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

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Русифікація корінних народів Росії

Російський президент Володимир Путін підписав указ "Про затвердження основ державної мовної політики Російської Федерації".

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"Документ передбачає примусову русифікацію усього населення країни", — зазначили, коментуючи цю подію, у Службі зовнішньої розвідки України.

Перш за все, русифікація буде відбуватися через російську мову, як "чинник, який об’єднує", тобто витісняє з ужитку мови інших народів Російської Федерації.

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"Історично кремль використовував подібні заяви для створення видимості поваги до культурного розмаїття, водночас активно просуваючи російську мову як єдиний стандарт у державних установах, освіті та медіа", — наголосили у СЗР.

Російські центри за кордоном

Крім того, путінський режим планує свою русифікаторську діяльність і за межами Російської Федерації.

Ця діяльність буде замаскована під так звані "російські центри", нібито як для просування російської культури.

"Ці центри будуть використані як інструмент м’якої сили, спрямований на посилення політичного та розвідувального впливу Кремля", — пояснили у Службі зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Путін обурювався, бо в Законі України про корінні народи не згадуються росіяни, які не мають жодного відношення до України, на відміну від кримських татар чи караїмів.

Додамо, ми повідомляли про те, що президент України Володимир Зеленський звернувся до народів Кавказу, Сибіру й інших корінних народів РФ із закликом не йти на війну.

володимир путін російська мова росіяни Росія русифікація
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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