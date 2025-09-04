В России может остановиться работа всех лабораторий
Российская бюрократия поставила на грань коллапса всю сеть лабораторий Российской Федерации. Причиной стали невероятные требования, которые фактически остановили работу лабораторий.
Бюрократы из Росаккредитации
В России может прекратиться работа всех лабораторий.
Как известно, все измерительные лаборатории страны-агрессора получают аккредитации на свою деятельность в структуре под названием Росаккредитация.
Кроме того, они должны загружать данные обо всех своих исследованиях в систему Росаккредитации.
Но с 1 сентября в этом процессе появились серьезные проблемы...
Как российские власти уничтожают собственную отрасль
Причиной стало то, что с начала сентября, по требованию чиновников, лаборатории должны загружать на портал Росаккредитации значительно больше данных.
Это спровоцировало настоящий коллапс в сфере и грозит остановкой работы всех лабораторий в РФ.
"Все висит. Один протокол из тысячи мы вынуждены загружать 6 часов без перерыва. Есть возможность загружать все автоматически, но нет никакой инструкции, как это сделать. С другой стороны, нововведением является указание метода испытаний. Но этого раздела в системе до сих пор нет, даже хотя бы как тестового", — заявили работники одной из лабораторий.
