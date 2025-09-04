Видео
Главная Хроники В России может остановиться работа всех лабораторий

В России может остановиться работа всех лабораторий

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 23:13
Бюрократия в России - лаборатории жалуются, что их работа может остановиться
Одна из российских лабораторий. Фото: росСМИ

Российская бюрократия поставила на грань коллапса всю сеть лабораторий Российской Федерации. Причиной стали невероятные требования, которые фактически остановили работу лабораторий.

Об этом сообщают российские медиа.

Читайте также:

Бюрократы из Росаккредитации

В России может прекратиться работа всех лабораторий.

Как известно, все измерительные лаборатории страны-агрессора получают аккредитации на свою деятельность в структуре под названием Росаккредитация.

Кроме того, они должны загружать данные обо всех своих исследованиях в систему Росаккредитации.

Но с 1 сентября в этом процессе появились серьезные проблемы...

Как российские власти уничтожают собственную отрасль

Причиной стало то, что с начала сентября, по требованию чиновников, лаборатории должны загружать на портал Росаккредитации значительно больше данных.

Это спровоцировало настоящий коллапс в сфере и грозит остановкой работы всех лабораторий в РФ.

"Все висит. Один протокол из тысячи мы вынуждены загружать 6 часов без перерыва. Есть возможность загружать все автоматически, но нет никакой инструкции, как это сделать. С другой стороны, нововведением является указание метода испытаний. Но этого раздела в системе до сих пор нет, даже хотя бы как тестового", — заявили работники одной из лабораторий.

Напомним, мы ранее писали о том, что российские военные жалуются на бюрократов, из-за которых не могут оформить денежные выплаты и воюют фактически бесплатно.

Добавим, мы сообщали о том, что российские чиновники создали справочник для предателей и коллаборационистов в Украине.

чиновники требования Россия лаборатория бюрократия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
