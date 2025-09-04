Бюрократія в Росії - лабораторії скаржаться, що їхня робота може зупинитися

В Росії може зупинитися робота усіх лабораторій
Російська бюрократія поставила на межу колапсу усю мережу лабораторій Російської Федерації. Причиною стали неймовірні вимоги, які фактично зупинили роботу лабораторій.
Про це повідомляють російські медіа.
Бюрократи із Росакредитації
В Росії може припинитися робота усіх лабораторій.
Як відомо, усі вимірювальні лабораторії країни-агресора отримують акредитації на свою діяльність у структурі під назвою Росакредитація.
Крім того, вони повинні завантажувати дані про усі свої дослідження у систему Росакредитації.
Але з 1 вересня у цьому процесі з’явилися серйозні проблеми..
Як російська влада знищує власну галузь
Причиною стало те, що з початку вересня, на вимогу чиновників, лабораторії мусять завантажувати на портал Росакредитації значно більше даних.
Це спровокувало справжній колапс у сфері і загрожує зупинкою роботи усіх лабораторій в РФ.
"Все висить. Один протокол із тисячі ми змушені завантажувати 6 годин без перерви. Є можливість завантажувати все автоматично, але немає жодної інструкції, як це зробити. З іншого боку, нововведенням є вказівки методу випробувань. Але цього розділу в системі досі немає, навіть хоча б як тестового", — заявили працівники однієї із лабораторій.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російські військові скаржаться на бюрократів, через яких не можуть оформити грошові виплати і воюють фактично безкоштовно.
Додамо, ми повідомляли про те, що російські чиновники створили довідник для зрадників і колаборантів в Україні.
Читайте Новини.LIVE!