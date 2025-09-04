Бюрократія в Росії - лабораторії скаржаться, що їхня робота може зупинитися

Одна із російських лабораторій. Фото: росЗМІ

Російська бюрократія поставила на межу колапсу усю мережу лабораторій Російської Федерації. Причиною стали неймовірні вимоги, які фактично зупинили роботу лабораторій.

Про це повідомляють російські медіа.

Бюрократи із Росакредитації

В Росії може припинитися робота усіх лабораторій.

Як відомо, усі вимірювальні лабораторії країни-агресора отримують акредитації на свою діяльність у структурі під назвою Росакредитація.

Крім того, вони повинні завантажувати дані про усі свої дослідження у систему Росакредитації.

Але з 1 вересня у цьому процесі з’явилися серйозні проблеми..

Як російська влада знищує власну галузь

Причиною стало те, що з початку вересня, на вимогу чиновників, лабораторії мусять завантажувати на портал Росакредитації значно більше даних.

Це спровокувало справжній колапс у сфері і загрожує зупинкою роботи усіх лабораторій в РФ.

"Все висить. Один протокол із тисячі ми змушені завантажувати 6 годин без перерви. Є можливість завантажувати все автоматично, але немає жодної інструкції, як це зробити. З іншого боку, нововведенням є вказівки методу випробувань. Але цього розділу в системі досі немає, навіть хоча б як тестового", — заявили працівники однієї із лабораторій.

