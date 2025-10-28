В России сократили срок СОЧ - новые условия

Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ

Российское командование решило бороться с массовым дезертирством солдат оккупационной армии усилением ответственности за побег с позиций. Отныне уголовная ответственность за самовольное оставление воинской части будет наступать для россиян после 2 суток, а не 10, как раньше.

Об этом сообщили российские медиа.

Уголовное преследование российских военных

В Российской Федерации решили усилить методы борьбы с дисциплиной в армии, которая значительно ухудшилась из-за войны в Украине.

Много российских военных, как контрактников, так и призванных или мобилизованных.

Министерство обороны РФ предлагает уменьшить сроки для привлечения к уголовной ответственности военнослужащих за самовольное оставление части.

Срок для СОЧ в России уменьшают в пять раз

Согласно действующему законодательству страны-агрессора, уголовная ответственность наступает после десяти суток пребывания военнослужащего за пределами воинской части.

В Минобороны предлагают уменьшить этот срок до всего лишь двух суток.

Это, по мнению российских генералов, "будет стимулировать военных соблюдать дисциплину и улучшит контроль за выполнением обязанностей".

Эта норма будет касаться как контрактников, так и призывников.

Напомним, мы ранее писали о том, что на юге Украины российские военные жгут свою технику, чтобы не воевать.

Добавим, мы сообщали о том, сколько россиян сбежали из армии за время полномасштабной войны.