В России сократили срок СОЧ - новые условия

В РФ усиливают давление на армию — что придумали в Минобороны
Российское командование решило бороться с массовым дезертирством солдат оккупационной армии усилением ответственности за побег с позиций. Отныне уголовная ответственность за самовольное оставление воинской части будет наступать для россиян после 2 суток, а не 10, как раньше.
Об этом сообщили российские медиа.
Уголовное преследование российских военных
В Российской Федерации решили усилить методы борьбы с дисциплиной в армии, которая значительно ухудшилась из-за войны в Украине.
Много российских военных, как контрактников, так и призванных или мобилизованных.
Министерство обороны РФ предлагает уменьшить сроки для привлечения к уголовной ответственности военнослужащих за самовольное оставление части.
Срок для СОЧ в России уменьшают в пять раз
Согласно действующему законодательству страны-агрессора, уголовная ответственность наступает после десяти суток пребывания военнослужащего за пределами воинской части.
В Минобороны предлагают уменьшить этот срок до всего лишь двух суток.
Это, по мнению российских генералов, "будет стимулировать военных соблюдать дисциплину и улучшит контроль за выполнением обязанностей".
Эта норма будет касаться как контрактников, так и призывников.
