Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки В РФ посилюють тиск на армію — що придумали у Міноборони

В РФ посилюють тиск на армію — що придумали у Міноборони

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 22:54
Оновлено: 23:12
В Росії скоротили термін СЗЧ - нові умови
Російські окупанти в Україні. Фото: росЗМІ

Російське командування вирішило боротися із масовим дезертирством солдатів окупаційної армії посиленням відповідальності за втечу з позицій. Відтепер кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини наставатиме для росіян після 2 діб, а не 10, як раніше.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Кримінальне переслідування російських військових

В Російській Федерації вирішили посилити методи боротьби із дисципліною в армії, яка значно погіршилася через війну в Україні.

Багато російських військових, як контрактників, так і призваних чи мобілізованих.

Міністерство оборони РФ пропонує зменшити терміни для притягнення до кримінальної відповідальності військовослужбовців за самовільне залишення частини.

Термін для СЗЧ в Росії зменшують уп’ятеро

Згідно із чинним законодавством країни-агресора, кримінальна відповідальність настає після десяти діб перебування військовослужбовця за межами військової частини.

У Міноборони пропонують зменшити цей термін до усього лиш двох діб.

Це, на думку російських генералів, "стимулюватиме військових дотримуватися дисципліни і покращить контроль за виконанням обов’язків".

Ця норма стосуватиметься як контрактників, так і призовників.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що на півдні України російські військові палять свою техніку, аби не воювати.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки росіян втекли з армії за час повномасштабної війни.

росіяни окупанти дезертир Росія СЗЧ
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації