В Росії скоротили термін СЗЧ - нові умови

Російські окупанти в Україні. Фото: росЗМІ

Російське командування вирішило боротися із масовим дезертирством солдатів окупаційної армії посиленням відповідальності за втечу з позицій. Відтепер кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини наставатиме для росіян після 2 діб, а не 10, як раніше.

Про це повідомили російські медіа.

Кримінальне переслідування російських військових

В Російській Федерації вирішили посилити методи боротьби із дисципліною в армії, яка значно погіршилася через війну в Україні.

Багато російських військових, як контрактників, так і призваних чи мобілізованих.

Міністерство оборони РФ пропонує зменшити терміни для притягнення до кримінальної відповідальності військовослужбовців за самовільне залишення частини.

Термін для СЗЧ в Росії зменшують уп’ятеро

Згідно із чинним законодавством країни-агресора, кримінальна відповідальність настає після десяти діб перебування військовослужбовця за межами військової частини.

У Міноборони пропонують зменшити цей термін до усього лиш двох діб.

Це, на думку російських генералів, "стимулюватиме військових дотримуватися дисципліни і покращить контроль за виконанням обов’язків".

Ця норма стосуватиметься як контрактників, так і призовників.

