Российский хоккеист Евгений Малкин. Фото: росСМИ

Хоккеист из Российской Федерации Евгений Малкин во время отпуска в Москве принципиально игнорирует правила дорожного движения. Только за июнь он получил 11 штрафов, а общее количество взысканий за шесть лет водительского стажа у Малкина почти достигло отметки в полторы сотни.

Об этом сообщили российские медиа.

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Российский хоккеист Евгений Малкин, выступающий в американо-канадской Национальной Хоккейной Лиге, в межсезонье опозорился на родине.

Малкин, находясь в отпуске, приехал в Москву, где устроил настоящие победы на своем автомобиле.

Полицейские неоднократно останавливали его и выписывали штрафы, в частности, за:

превышение скорости;

разговоры по телефону за рулем;

неоплаченную парковку.

Сколько штрафов насобирал Малкин в Москве

Как стало известно, только за июнь 2025 года Евгений Малкин получил 11 штрафов от дорожной полиции.

Всего же за шесть лет, что он находится за рулем, хоккеист получил на родине 143 штрафа на общую сумму 265 тысяч рублей.

При этом он их регулярно оплачивает, так как на данный момент у Малкина есть лишь семь неоплаченных штрафов.

Напомним, мы ранее писали о том, что другого российского хоккеиста поймали за мастурбацией в центре Москвы.

Добавим, мы сообщали о том, что российский хоккеист Александр Овечкин попал в базу "Миротворец".