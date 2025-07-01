Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки В РФ хокеїст отримав майже 150 штрафів за порушення ПДР

В РФ хокеїст отримав майже 150 штрафів за порушення ПДР

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 03:23
Порушення на дорогах РФ - штрафи для відомого російського хокеїста
Російський хокеїст Євген Малкін. Фото: росЗМІ

Хокеїст із Російської Федерації Євген Малкін під час відпустки у Москві принципово ігнорує правила дорожнього руху. Тільки за червень він отримав 11 штрафів, а загальна кількість стягнень за шість років водійського стажу у Малкіна майже досягла позначки у півтори сотні.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Хокеїст, який ігнорує правила дорожнього руху

Російський хокеїст Євген Малкін, який виступає у американсько-канадській Національній Хокейній Лізі, у міжсезоння зганьбився на батьківщині.

Малкін, перебуваючи у відпустці, приїхав до Москви, де влаштував справжні перемоги на своєму автомобілі.

Поліцейські неодноразово зупиняли його і виписували штрафи, зокрема, за:

  • перевищення швидкості;
  • розмови по телефону за кермом;
  • неоплачене паркування.

Скільки штрафів назбирав Малкін у Москві

Як стало відомо, тільки за червень 2025 року Євген Малкін отримав 11 штрафів від дорожньої поліції.

Усього ж за шість років, що він перебуває за кермом, хокеїст отримав на батьківщині 143 штрафи на загальну суму 265 тисяч рублів.

При цьому він їх регулярно сплачує, бо на цей момент у Малкіна є лише сім несплачених штрафів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що іншого російського хокеїста спіймали за мастурбацією в центрі Москви.

Додамо, ми повідомляли про те, що російський хокеїст Олександр Овечкін потрапив до бази "Миротворець".

штрафи Москва Хокей ПДР Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації