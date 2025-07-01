Порушення на дорогах РФ - штрафи для відомого російського хокеїста

Російський хокеїст Євген Малкін. Фото: росЗМІ

Хокеїст із Російської Федерації Євген Малкін під час відпустки у Москві принципово ігнорує правила дорожнього руху. Тільки за червень він отримав 11 штрафів, а загальна кількість стягнень за шість років водійського стажу у Малкіна майже досягла позначки у півтори сотні.

Про це повідомили російські медіа.

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Російський хокеїст Євген Малкін, який виступає у американсько-канадській Національній Хокейній Лізі, у міжсезоння зганьбився на батьківщині.

Малкін, перебуваючи у відпустці, приїхав до Москви, де влаштував справжні перемоги на своєму автомобілі.

Поліцейські неодноразово зупиняли його і виписували штрафи, зокрема, за:

перевищення швидкості;

розмови по телефону за кермом;

неоплачене паркування.

Скільки штрафів назбирав Малкін у Москві

Як стало відомо, тільки за червень 2025 року Євген Малкін отримав 11 штрафів від дорожньої поліції.

Усього ж за шість років, що він перебуває за кермом, хокеїст отримав на батьківщині 143 штрафи на загальну суму 265 тисяч рублів.

При цьому він їх регулярно сплачує, бо на цей момент у Малкіна є лише сім несплачених штрафів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що іншого російського хокеїста спіймали за мастурбацією в центрі Москви.

Додамо, ми повідомляли про те, що російський хокеїст Олександр Овечкін потрапив до бази "Миротворець".