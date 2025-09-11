В России девушке дали штраф за логотип группы Slayer

Россиянка, которую оштрафовали за символику метал-групп. Фото: росСМИ

Районный суд Российской Федерации оштрафовал 19-летнюю девушку за логотип одной из метал-групп. Одна буква в логотипе этого музыкального коллектива, по мнению суда, является экстремистской символикой.

Об этом сообщили российские медиа.

Российский суд против фанатки металла

Российское правосудие активно борется с различными запрещенными на территории страны-агрессора движениями и явлениями.

Так, в Зеленограде районный суд осудил 19-летнюю Элину Г. за "демонстрацию экстремистской символики".

Девушка оказалась виновной лишь в том, что слушала тяжелую музыку (хардрок, металл и т.д.) и носила соответствующие украшения.

Логотип The Slayer — "нацистская символика"

Так, ее обвинили в том, что на куртке было изображение пентаграммы, которую записали в сатанистскую символику.

Сатанизм же в России с лета 2025 года считается экстремистским движением.

Самым смешным стало обвинение в картинке с логотипом известной метал-группы The Slayer. Обвинение заявило, мол, буква S в логотипе — это нацистская руна, которая запрещена в России.

Суд принял решение о штрафовании девушки. Размер штрафа неизвестен.

Напомним, мы ранее писали о том, что российский суд признал журналиста Невзорова и его жену "экстремистской группировкой".

Добавим, мы сообщали о том, что российский суд признал экстремистской песню рэпера Oxxxymiron.