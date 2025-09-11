В России девушке дали штраф за логотип группы Slayer

В РФ девушку оштрафовали за логотип металл-группы
Районный суд Российской Федерации оштрафовал 19-летнюю девушку за логотип одной из метал-групп. Одна буква в логотипе этого музыкального коллектива, по мнению суда, является экстремистской символикой.
Об этом сообщили российские медиа.
Российский суд против фанатки металла
Российское правосудие активно борется с различными запрещенными на территории страны-агрессора движениями и явлениями.
Так, в Зеленограде районный суд осудил 19-летнюю Элину Г. за "демонстрацию экстремистской символики".
Девушка оказалась виновной лишь в том, что слушала тяжелую музыку (хардрок, металл и т.д.) и носила соответствующие украшения.
Логотип The Slayer — "нацистская символика"
Так, ее обвинили в том, что на куртке было изображение пентаграммы, которую записали в сатанистскую символику.
Сатанизм же в России с лета 2025 года считается экстремистским движением.
Самым смешным стало обвинение в картинке с логотипом известной метал-группы The Slayer. Обвинение заявило, мол, буква S в логотипе — это нацистская руна, которая запрещена в России.
Суд принял решение о штрафовании девушки. Размер штрафа неизвестен.
Напомним, мы ранее писали о том, что российский суд признал журналиста Невзорова и его жену "экстремистской группировкой".
Добавим, мы сообщали о том, что российский суд признал экстремистской песню рэпера Oxxxymiron.
Читайте Новини.LIVE!