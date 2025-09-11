Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В РФ девушку оштрафовали за логотип металл-группы

В РФ девушку оштрафовали за логотип металл-группы

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 13:43
В России девушке дали штраф за логотип группы Slayer
Россиянка, которую оштрафовали за символику метал-групп. Фото: росСМИ

Районный суд Российской Федерации оштрафовал 19-летнюю девушку за логотип одной из метал-групп. Одна буква в логотипе этого музыкального коллектива, по мнению суда, является экстремистской символикой.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Российский суд против фанатки металла

Российское правосудие активно борется с различными запрещенными на территории страны-агрессора движениями и явлениями.

Так, в Зеленограде районный суд осудил 19-летнюю Элину Г. за "демонстрацию экстремистской символики".

Девушка оказалась виновной лишь в том, что слушала тяжелую музыку (хардрок, металл и т.д.) и носила соответствующие украшения.

Логотип The Slayer — "нацистская символика"

Так, ее обвинили в том, что на куртке было изображение пентаграммы, которую записали в сатанистскую символику.

Сатанизм же в России с лета 2025 года считается экстремистским движением.

Самым смешным стало обвинение в картинке с логотипом известной метал-группы The Slayer. Обвинение заявило, мол, буква S в логотипе — это нацистская руна, которая запрещена в России.

Логотип групи Slayer

Суд принял решение о штрафовании девушки. Размер штрафа неизвестен.

Напомним, мы ранее писали о том, что российский суд признал журналиста Невзорова и его жену "экстремистской группировкой".

Добавим, мы сообщали о том, что российский суд признал экстремистской песню рэпера Oxxxymiron.

суд музыка россияне Россия Логотип
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации