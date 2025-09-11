В Росії дівчині дали штраф за логотип групи Slayer

Росіянка, яку оштрафували за символіку метал-груп. Фото: росЗМІ

Районний суд Російської Федерації оштрафував 19-річну дівчину за логотип однієї з метал-груп. Одна буква у логотипі цього музичного колективу, на думку суду, є екстремістською символікою.

Про це повідомили російські медіа.

Російський суд проти фанатки металу

Російське правосуддя активно бореться з різними забороненими на території країни-агресора рухами та явищами.

Так, у Зеленограді районний суд засудив 19-річну Еліну Г. за "демонстрацію екстремістської символіки".

Дівчина виявилася винною лише в тому, що слухала важку музику (хардрок, метал тощо) і носила відповідні прикраси.

Логотип The Slayer — "нацистська символіка"

Так, її звинуватили у тому, що на куртці було зображення пентаграми, яку записали у сатаністську символіку.

Сатанізм же в Росії з літа 2025 року вважається екстремістським рухом.

Найсмішнішим стало звинувачення у картинці з логотипом відомої метал-групи The Slayer. Обвинувачення заявило, мовляв, буква S у логотипі – це нацистська руна, яка заборонена в Росії.

Суд ухвалив рішення щодо оштрафування дівчини. Розмір штрафу невідомий.

