Российские репрессии в Крыму — в Севастополе отбирают католический храм

Храм, который хотят отобрать оккупанты. Фото: Википедия

В оккупированном Севастополе российские "власти" хотят отобрать у римо-католической общины храм. В советские времена этот культовый объект был превращен в кинотеатр, теперь же оккупанты хотят сделать из храма дворец бракосочетаний.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Реклама

Читайте также:

Оккупанты-рейдеры в Севастополе

На оккупированных территориях российские захватчики продолжают менять как демографическую, так и религиозную картину.

Так, в аннексированном еще в 2014 году Севастополе оккупационная "власть" пытается отобрать храм у римско-католической общины города.

Центр национального сопротивления назвал эту ситуацию "рейдерским захватом".

Какой севастопольский храм хотят отобрать

Известно, на какой именно объект российские оккупанты положили глаз.

"Речь идет о бывшем кинотеатре "Дружба", который до Второй мировой был костелом. Теперь оккупанты хотят сделать из него дворец бракосочетаний или концертный зал", — пояснили в Центре национального сопротивления.

В ЦНС добавили, что подобная ситуация не является уникальной, потому что россияне регулярно притесняют все религиозные сообщества, кроме РПЦ.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Крыму, в частности и в Севастополе, приближается настоящая экологическая катастрофа, но эту проблему оккупационная "власть" не спешит решать.

Добавим, мы сообщали о том, что оккупанты вывозят из Севастополя военную технику.