Российские репрессии в Крыму — в Севастополе отбирают католический храм

В Крыму оккупанты отбирают храм у католиков
В оккупированном Севастополе российские "власти" хотят отобрать у римо-католической общины храм. В советские времена этот культовый объект был превращен в кинотеатр, теперь же оккупанты хотят сделать из храма дворец бракосочетаний.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Оккупанты-рейдеры в Севастополе
На оккупированных территориях российские захватчики продолжают менять как демографическую, так и религиозную картину.
Так, в аннексированном еще в 2014 году Севастополе оккупационная "власть" пытается отобрать храм у римско-католической общины города.
Центр национального сопротивления назвал эту ситуацию "рейдерским захватом".
Какой севастопольский храм хотят отобрать
Известно, на какой именно объект российские оккупанты положили глаз.
"Речь идет о бывшем кинотеатре "Дружба", который до Второй мировой был костелом. Теперь оккупанты хотят сделать из него дворец бракосочетаний или концертный зал", — пояснили в Центре национального сопротивления.
В ЦНС добавили, что подобная ситуация не является уникальной, потому что россияне регулярно притесняют все религиозные сообщества, кроме РПЦ.
Напомним, мы ранее писали о том, что в Крыму, в частности и в Севастополе, приближается настоящая экологическая катастрофа, но эту проблему оккупационная "власть" не спешит решать.
Добавим, мы сообщали о том, что оккупанты вывозят из Севастополя военную технику.
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