Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки В Криму окупанти відбирають храм у католиків

В Криму окупанти відбирають храм у католиків

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 00:26
Російські репресії в Криму — у Севастополі відбирають католицький храм
Храм, який хочуть відібрати окупанти. Фото: Вікіпедія
Ключові моменти Окупанти-рейдери у Севастополі Який севастопольський храм хочуть відібрати

У окупованому Севастополі російська "влада" хоче відібрати у римо-католицької громади храм. У радянські часи цей культовий об’єкт був перетворений на кінотеатр, тепер же окупанти хочуть зробити з храму палац одружень.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Реклама
Читайте також:

Окупанти-рейдери у Севастополі

На окупованих територіях російські загарбники продовжують змінювати як демографічну, так і релігійну картину.

Так, у анексованому ще 2014 року Севастополі окупаційна "влада" намагається відібрати храм у римо-католицької громади міста.

Центр національного спротиву назвав цю ситуацію "рейдерським захопленням".

Який севастопольський храм хочуть відібрати

Відомо, на який саме об’єкт російські окупанти накинули оком.

"Йдеться про колишній кінотеатр "Дружба", який до Другої світової був костелом. Тепер окупанти хочуть зробити з нього палац одружень чи концертний зал", — пояснили у Центрі національного спротиву.

У ЦНС додали, що подібна ситуація не є унікальною, бо росіяни регулярно утискають усі релігійні спільноти, крім РПЦ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Криму, зокрема й у Севастополі, наближається справжня екологічна катастрофа, але цю проблему окупаційна "влада" не поспішає вирішувати.

Додамо, ми повідомляли про те, що окупанти вивозять із Севастополя військову техніку.

Крим храми окупанти Севастополь католики
Віталій Кабановський - Редактор
Автор:
Віталій Кабановський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації