Російські репресії в Криму — у Севастополі відбирають католицький храм

Храм, який хочуть відібрати окупанти. Фото: Вікіпедія

У окупованому Севастополі російська "влада" хоче відібрати у римо-католицької громади храм. У радянські часи цей культовий об’єкт був перетворений на кінотеатр, тепер же окупанти хочуть зробити з храму палац одружень.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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На окупованих територіях російські загарбники продовжують змінювати як демографічну, так і релігійну картину.

Так, у анексованому ще 2014 року Севастополі окупаційна "влада" намагається відібрати храм у римо-католицької громади міста.

Центр національного спротиву назвав цю ситуацію "рейдерським захопленням".

Який севастопольський храм хочуть відібрати

Відомо, на який саме об’єкт російські окупанти накинули оком.

"Йдеться про колишній кінотеатр "Дружба", який до Другої світової був костелом. Тепер окупанти хочуть зробити з нього палац одружень чи концертний зал", — пояснили у Центрі національного спротиву.

У ЦНС додали, що подібна ситуація не є унікальною, бо росіяни регулярно утискають усі релігійні спільноти, крім РПЦ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Криму, зокрема й у Севастополі, наближається справжня екологічна катастрофа, але цю проблему окупаційна "влада" не поспішає вирішувати.

Додамо, ми повідомляли про те, що окупанти вивозять із Севастополя військову техніку.