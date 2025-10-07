Запрет для россиян — Евросоюз решил, что будет делать с российскими дипломатами

В ЕС решили, что делать с дипломатами из России
Страны Евросоюза договорились о дополнительном контроле за дипломатами из Российской Федерации. С этим нововведением согласилась даже Венгрия, которая ранее была против.
Об этом сообщили российские медиа.
Российских дипломатов будут жестче контролировать
По неофициальной информации, страны Евросоюза все же пришли к консенсусу в вопросе, что делать с дипломатами из Российской Федерации.
Граждан Российской Федерации с дипломатическими паспортами будут строго контролировать.
Так, согласно договоренности, все российские дипломаты, которые работают в страна Евросоюза, должны сообщать о планах поездок, если они связаны с пересечением государственных границ.
Чехия "за", Венгрия была "против"
Эту инициативу, как сообщили СМИ, продвигает Чехия.
Зато другое центральноевропейское государство, Венгрия, в лице премьера Виктора Орбана, выступала против такого ограничения.
Но впоследствии по неизвестным причинам сняла свое право вето на этот вопрос.
