Главная Хроники В ЕС решили, что делать с дипломатами из России

В ЕС решили, что делать с дипломатами из России

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 23:14
Запрет для россиян — Евросоюз решил, что будет делать с российскими дипломатами
Российский дипломат. Фото: росСМИ

Страны Евросоюза договорились о дополнительном контроле за дипломатами из Российской Федерации. С этим нововведением согласилась даже Венгрия, которая ранее была против.

Об этом сообщили российские медиа.

Российских дипломатов будут жестче контролировать

По неофициальной информации, страны Евросоюза все же пришли к консенсусу в вопросе, что делать с дипломатами из Российской Федерации.

Граждан Российской Федерации с дипломатическими паспортами будут строго контролировать.

Так, согласно договоренности, все российские дипломаты, которые работают в страна Евросоюза, должны сообщать о планах поездок, если они связаны с пересечением государственных границ.

Чехия "за", Венгрия была "против"

Эту инициативу, как сообщили СМИ, продвигает Чехия.

Зато другое центральноевропейское государство, Венгрия, в лице премьера Виктора Орбана, выступала против такого ограничения.

Но впоследствии по неизвестным причинам сняла свое право вето на этот вопрос.

Напомним, мы ранее писали о том, что одна из стран Европы стала центром подпольной деятельности РФ.

Добавим, мы сообщали о том, что россиянам, причастным к войне, закроют въезд в Шенген.

россияне Венгрия ЕС Россия дипломатия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
