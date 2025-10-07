Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки В ЄС вирішили, що робити з дипломатами із Росії

В ЄС вирішили, що робити з дипломатами із Росії

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 23:14
Заборона для росіян — Євросоюз вирішив, що робитиме із російськими дипломатами
Російський дипломат. Фото: росЗМІ

Країни Євросозу домовилися про додатковий контроль за дипломатами із Російської Федерації. З цим нововведенням погодилася навіть Угорщина, яка раніше була проти.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Російських дипломатів жорсткіше контролюватимуть

За неофіційною інформацією, країни Євросоюзу все ж дійшли консенсусу у питанні, що робити із дипломатами з Російської Федерації.

Громадян Російської Федерації з дипломатичними паспортами будуть суворо контролювати.

Так, згідно із домовленістю, усі російські дипломати, які працюють у країна Євросоюзу, мають повідомляти про плани поїздок, якщо вони пов’язані із перетином державних кордонів.

Чехія "за", Угорщина була "проти"

Цю ініціативу, як повідомили ЗМІ, просуває Чехія.

Натомість інша центральноєвропейська держава, Угорщина, в особі прем’єра Віктора Орбана, виступала проти такого обмеження.

Але згодом з невідомих причин зняла своє право вето на це питання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що одна з країн Європи стала центром підпільної діяльності РФ.

Додамо, ми повідомляли про те, що росіянам, причетним до війни, закриють в’їзд до Шенгену.

росіяни Угорщина ЄС Росія дипломатія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації