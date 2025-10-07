Заборона для росіян — Євросоюз вирішив, що робитиме із російськими дипломатами

Російський дипломат. Фото: росЗМІ

Країни Євросозу домовилися про додатковий контроль за дипломатами із Російської Федерації. З цим нововведенням погодилася навіть Угорщина, яка раніше була проти.

Про це повідомили російські медіа.

Російських дипломатів жорсткіше контролюватимуть

За неофіційною інформацією, країни Євросоюзу все ж дійшли консенсусу у питанні, що робити із дипломатами з Російської Федерації.

Громадян Російської Федерації з дипломатичними паспортами будуть суворо контролювати.

Так, згідно із домовленістю, усі російські дипломати, які працюють у країна Євросоюзу, мають повідомляти про плани поїздок, якщо вони пов’язані із перетином державних кордонів.

Чехія "за", Угорщина була "проти"

Цю ініціативу, як повідомили ЗМІ, просуває Чехія.

Натомість інша центральноєвропейська держава, Угорщина, в особі прем’єра Віктора Орбана, виступала проти такого обмеження.

Але згодом з невідомих причин зняла своє право вето на це питання.

