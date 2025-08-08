Видео
В Бурятии суд запретил обзывать украинцев — детали

В Бурятии суд запретил обзывать украинцев — детали

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 23:09
Суды в России - в Бурятии обзывают украинцев
Российский суд. Фото: росСМИ

Суд в одной из российских республик неожиданно признал использование оскорбительного названия украинцев разжиганием ненависти и вражды. Россиянку, которая писала эти слова в чат своего дома, наказали штрафом.

Об этом сообщило российское издание "Верстка".

Реклама
Читайте также:

Бурятская россиянка против "хохлов"

В российской Республике Бурятия суд принял неожиданное для российских шовинистов решение.

Наказанной оказалась жительница Улан-Удэ Евгения Занданова, которая в мессенджер-чате своего многоквартирного дома пыталась оскорбить одного из соседей.

Поскольку у этого соседа фамилия украинского происхождения, Ищенко — то женщина начала писать в чат оскорбительные пассажи об украинцах, называя их таким распространенным в российском обществе этнофолизмом, как "хохол".

Российский суд заметил разжигание ненависти

Интересно, что когда на Занданову подали в суд, она прибегла к аргументации в стиле "Сосед, которому адресовались оскорбительные фразы, является этническим русским, поэтому слово "хохол" нельзя считать оскорблением".

Впрочем, суд города Улан-Удэ не прислушался к словам ответчицы — и признал ее виновной в разжигании ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП).

Вместе с тем, учитывая то, что нарушение было определено как административное, а не уголовное, решение суда оказалось достаточно мягким — лишь штраф в размере 10 тысяч рублей (около 5 тысяч гривен).

После решения суда Евгения Занданова подала жалобу в Верховный суд Бурятии, но и там она была признана виновной, так что штраф ей придется оплатить.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России развернули строительство фильтрационных лагерей для украинцев под видом детских.

Добавим, мы сообщали о том, сколько украинцев выехали в Россию из-за войны.

Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
