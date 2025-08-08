Відео
Головна Хроніки В Бурятії суд заборонив обзивати українців — деталі

В Бурятії суд заборонив обзивати українців — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 23:09
Суди в Росії - у Бурятії обзивають українців
Російський суд. Фото: росЗМІ

Суд у одній із російських республік несподівано визнав використання образливої назви українців розпалюванням ненависті та ворожнечі. Росіянку, яка писала ці слова у чат свого будинку, покарали штрафом.

Про це повідомило російське видання "Верстка".

Читайте також:

Бурятська росіянка проти "хохлів"

В російській Республіці Бурятія суд ухвалив несподіване для російських шовіністів рішення.

Покараною виявилася мешканка Улан-Уде Євгенія Занданова, яка у месенджер-чаті свого багатоквартирного будинку намагалася образитися одного із сусідів.

Оскільки у цього сусіда прізвище українського походження, Іщенко — то жінка почала писати в чат образливі пасажі про українців, називаючи їх таким поширеним в російському суспільстві етнофолізмом, як "хохол".

Російський суд помітив розпалювання ненависті

Цікаво, що коли на Занданову подали в суд, вона вдалася до аргументації в стилі "Сусід, якому адресувалися образливі фрази, є етнічним росіянином, тому слово "хохол" не можна вважати образою".

Втім, суд міста Улан-Уде не прислухався до слів відповідачки — і визнав її винною у розпалюванні ненависті чи ворожнечі (ст. 20.3.1 КпАП).

Разом з тим, зважаючи на те, що порушення було визначене як адміністративне, а не кримінальне, рішення суду виявилося досить м’яким — лише штраф у розмірі 10 тисяч рублів (близько 5 тисяч гривень).

Після рішення суду Євгенія Занданова подала скаргу у Верховний суд Бурятії, але і там її було визнано винною, тож штраф їй доведеться сплатити.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії розгорнули будівництво фільтраційних таборів для українців під виглядом дитячих.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки українців виїхали до Росії через війну.

суд українці росіяни образи Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
