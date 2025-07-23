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Главная Хроники "Учитель года РФ" стал оккупантом и погиб в Украине

"Учитель года РФ" стал оккупантом и погиб в Украине

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 03:31
Учитель из Москвы пошел воевать и погиб в Украине
Уничтоженный ВСУ учитель-оккупант Геннадий Старунов. Фото: росСМИ

На одном из фронтов российско-украинской войны погиб "Учитель года РФ". Он ушел в оккупационную армию через месяц после того, как получил это почетное звание.

Об этом сообщили российские медиа.

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Учитель-оккупант

Российская оккупационная армия продолжает нести огромные потери на украинской территории.

Среди уничтоженных Вооруженными силами Украины россиян есть очень неожиданные персонажи.

Так, стало известно о том, что на одном из украинских фронтов был ликвидирован учитель московской школа №1164.

"Учитель года" ушел на "СВО" и не вернулся

Гражданин Российской Федерации Геннадий Старунов не просто работал учителем, он имел серьезные успехи в этой области.

Так, в мае 2022 года он победил в конкурсе "Учитель года Москвы", в сентябре того же года получил звание "Учитель года" уже на всероссийском уровне.

А в октябре 2022-го отправился на так называемую "специальную военную операцию", как называет свою захватническую войну в Украине кремлевская власть.

Еще в конце мая Старунов участвовал в заседании совета "Россия — страна возможностей". Но, как оказалось через несколько недель, единственной возможностью, которую получил сам оккупант, стала гибель на одном из фронтов (каком именно, пока не сообщается) "СВО".

Напомним, мы ранее писали о том, что за первую половину 2025 года Силы обороны Украины уничтожили более 230 тысяч российских захватчиков.

Добавим, мы сообщали о том, что летнее наступление РФ 2025 года стало самым смертоносным для нее — Россия платит жизнью одного военного за каждые 38 квадратных метров украинской земли.

учителя россияне оккупанты война в Украине Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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