Учитель из Москвы пошел воевать и погиб в Украине

"Учитель года РФ" стал оккупантом и погиб в Украине
На одном из фронтов российско-украинской войны погиб "Учитель года РФ". Он ушел в оккупационную армию через месяц после того, как получил это почетное звание.
Об этом сообщили российские медиа.
Учитель-оккупант
Российская оккупационная армия продолжает нести огромные потери на украинской территории.
Среди уничтоженных Вооруженными силами Украины россиян есть очень неожиданные персонажи.
Так, стало известно о том, что на одном из украинских фронтов был ликвидирован учитель московской школа №1164.
"Учитель года" ушел на "СВО" и не вернулся
Гражданин Российской Федерации Геннадий Старунов не просто работал учителем, он имел серьезные успехи в этой области.
Так, в мае 2022 года он победил в конкурсе "Учитель года Москвы", в сентябре того же года получил звание "Учитель года" уже на всероссийском уровне.
А в октябре 2022-го отправился на так называемую "специальную военную операцию", как называет свою захватническую войну в Украине кремлевская власть.
Еще в конце мая Старунов участвовал в заседании совета "Россия — страна возможностей". Но, как оказалось через несколько недель, единственной возможностью, которую получил сам оккупант, стала гибель на одном из фронтов (каком именно, пока не сообщается) "СВО".
Напомним, мы ранее писали о том, что за первую половину 2025 года Силы обороны Украины уничтожили более 230 тысяч российских захватчиков.
Добавим, мы сообщали о том, что летнее наступление РФ 2025 года стало самым смертоносным для нее — Россия платит жизнью одного военного за каждые 38 квадратных метров украинской земли.
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