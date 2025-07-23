Учитель з Москви пішов воювати і загинув в Україні

Знищений ЗСУ учитель-окупант Геннадій Старунов. Фото: росЗМІ

На одному із фронтів російсько-української війни загинув "Учитель року РФ". Він пішов до окупаційної армії через місяць після того, як отримав це почесне звання.

Про це повідомили російські медіа.

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Учитель-окупант

Російська окупаційна армія продовжує зазнавати величезних втрат на українській території.

Серед знищених Збройними силами України росіян є дуже несподівані персонажі.

Так, стало відомо про те, що на одному із українських фронтів був ліквідований учитель московської школа №1164.

"Учитель року" пішов на "СВО" і не повернувся

Громадянин Російської Федерації Геннадій Старунов не просто працював учителем, він мав серйозні успіхи у цій царині.

Так, у травні 2022 року він переміг у конкурсі "Учитель року Москви", у вересні того ж року отримав звання "Учитель року" уже на всеросійському рівні.

А у жовтні 2022-го відправився на так звану "спеціальну військову операцію", як називає свою загарбницьку війну в Україні кремлівська влада.

Ще наприкінці травня Старунов брав участь у засіданні ради "Росія — країна можливостей". Та, як виявилося за кілька тижнів, єдиною можливістю, яку отримав сам окупант, стала загибель на одному з фронтів (якому саме, поки не повідомляється) "СВО".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що за першу половину 2025 року Сили оборони України знищили понад 230 тисяч російських загарбників.

Додамо, ми повідомляли про те, що літній наступ РФ 2025 року став найсмертоноснішим для неї — Росія платить життям одного військового за кожні 38 квадратних метрів української землі.