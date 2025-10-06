Офицер Росгвардии сжег вертолет Ми-8

Российский вертолет. Иллюстративное фото: Укринформ

В России офицер Росгвардии вместе с мусором сжег вертолет. Это произошло год назад на аэродроме в Новочеркасске.

Об этом информируют российские СМИ.

Офицер Росгвардии сжег вертолет — что известно

По данным росСМИ, на аэродроме в Новочеркасске год назад произошел случай, когда военный Росгвардии сжег вертолет Ми-8 вместе с десантным снаряжением.

В России следствие выяснило, что офицер, несмотря на запрет руководства и высокую пожарную опасность, приказал подчиненному сжечь мусор в специально выкопанной яме. Однако из-за халатности огонь перекинулся на сухую траву, а затем и на стоянку авиатехники.

В результате пожара сгорел вертолет Ми-8, в котором хранилось топливо, спасательное и парашютно-десантное снаряжение, а также пиротехнические средства.

По информации российских медиа, убытки для 685-го отдельного смешанного авиационного полка особого назначения Росгвардии оценили в 574 млн 229 тыс. 709 рублей.

