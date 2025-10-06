Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки У Росії військовий спалив гелікоптер Mi-8 — деталі

У Росії військовий спалив гелікоптер Mi-8 — деталі

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 18:22
Офіцер Росгвардії спалив гелікоптер Mi-8
Російський гелікоптер. Ілюстративне фото: Укрінформ

У Росії офіцер Росгвардії разом зі сміттям спалив гелікоптер. Це сталося рік тому на аеродромі в Новочеркаську.

Про це інформують російські ЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Офіцер Росгвардії спалив гелікоптер — що відомо

За даними РосЗМІ, на аеродромі в Новочеркаську рік тому стався випадок, коли військовий Росгвардії спалив гелікоптер Мі-8 разом із десантним спорядженням. 

У Росії слідство з'ясувало, що офіцер попри заборону керівництва та високу пожежну небезпеку, наказав підлеглому спалити сміття у спеціально викопаній ямі. Однак через недбалість вогонь перекинувся на суху траву, а потім і на стоянку авіатехніки.

Внаслідок пожежі згорів гелікоптер Мі-8, у якому зберігалося паливо, рятувальне й парашутно-десантне спорядження, а також піротехнічні засоби.

За інформацією російських медіа, збитки для 685-го окремого змішаного авіаційного полку особливого призначення Росгвардії оцінили у 574 млн 229 тис. 709 рублів.

Нагадаємо, що нещодавно в Росії розбився літак із громадянами РФ на борту біля військової частини.

Також ми інформували, що у липні 2025 року у російському місті Тинда впав пасажирський літак.

гелікоптер пожежа армія Росія вертоліт
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації