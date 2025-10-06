Офіцер Росгвардії спалив гелікоптер Mi-8

Російський гелікоптер. Ілюстративне фото: Укрінформ

У Росії офіцер Росгвардії разом зі сміттям спалив гелікоптер. Це сталося рік тому на аеродромі в Новочеркаську.

Про це інформують російські ЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Офіцер Росгвардії спалив гелікоптер — що відомо

За даними РосЗМІ, на аеродромі в Новочеркаську рік тому стався випадок, коли військовий Росгвардії спалив гелікоптер Мі-8 разом із десантним спорядженням.

У Росії слідство з'ясувало, що офіцер попри заборону керівництва та високу пожежну небезпеку, наказав підлеглому спалити сміття у спеціально викопаній ямі. Однак через недбалість вогонь перекинувся на суху траву, а потім і на стоянку авіатехніки.

Внаслідок пожежі згорів гелікоптер Мі-8, у якому зберігалося паливо, рятувальне й парашутно-десантне спорядження, а також піротехнічні засоби.

За інформацією російських медіа, збитки для 685-го окремого змішаного авіаційного полку особливого призначення Росгвардії оцінили у 574 млн 229 тис. 709 рублів.

Нагадаємо, що нещодавно в Росії розбився літак із громадянами РФ на борту біля військової частини.

Також ми інформували, що у липні 2025 року у російському місті Тинда впав пасажирський літак.