Офіцер Росгвардії спалив гелікоптер Mi-8

У Росії військовий спалив гелікоптер Mi-8 — деталі
У Росії офіцер Росгвардії разом зі сміттям спалив гелікоптер. Це сталося рік тому на аеродромі в Новочеркаську.
Про це інформують російські ЗМІ.
Офіцер Росгвардії спалив гелікоптер — що відомо
За даними РосЗМІ, на аеродромі в Новочеркаську рік тому стався випадок, коли військовий Росгвардії спалив гелікоптер Мі-8 разом із десантним спорядженням.
У Росії слідство з'ясувало, що офіцер попри заборону керівництва та високу пожежну небезпеку, наказав підлеглому спалити сміття у спеціально викопаній ямі. Однак через недбалість вогонь перекинувся на суху траву, а потім і на стоянку авіатехніки.
Внаслідок пожежі згорів гелікоптер Мі-8, у якому зберігалося паливо, рятувальне й парашутно-десантне спорядження, а також піротехнічні засоби.
За інформацією російських медіа, збитки для 685-го окремого змішаного авіаційного полку особливого призначення Росгвардії оцінили у 574 млн 229 тис. 709 рублів.
Нагадаємо, що нещодавно в Росії розбився літак із громадянами РФ на борту біля військової частини.
Також ми інформували, що у липні 2025 року у російському місті Тинда впав пасажирський літак.
