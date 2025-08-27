Проблемы автопрома в России - Lada Vesta блокирует руль во время движения

Провальный российский автомобиль Lada Vesta. Фото: росСМИ

У российского автомобиля Lada Vesta обнаружили неожиданный дефект, который потенциально угрожает здоровью и жизни водителей. Из-за этого концерн ВАЗ, который и так находится в кризисе, был вынужден объявить об отзыве своих уже проданных автомобилей.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама

Читайте также:

Автомобили ВАЗ имеют серьезный дефект

Российский автопром, который и так находится в глубоком кризисе, получил более чем серьезный удар.

Причем причиной этого удара являются сами производители автомобилей в стране-агрессоре.

Концерн ВАЗ был вынужден отозвать кучу уже проданных автомобилей из-за очень серьезного дефекта, который всерьез угрожает здоровью и жизни водителей.

Проблема с Lada Vesta во время движения

Речь идет об автомобилях Lada Vesta, которые выпускают на автозаводе в Тольятти.

Водители, которые купили эти машины и управляли ими, обнаружили ужасный производственный дефект.

Дело в том, что на Lada Vesta прямо во время движения начал блокироваться руль.

В некоторых случаях это случалось на скорости 60-70 км/ч, что грозило очень серьезными последствиями.

Водители научились решать эту проблему следующим образом — глушили двигатель, ждали около двух минут, после чего заводились и снова ехали, если руль уже был разблокирован.

Напомним, мы ранее писали о том, что блогер из РФ пытался доказать, что "Москвич" лучше иномарки, но вместо аргументов звучали лишь угрозы.

Добавим, мы сообщали о том, что еще в 2024 году стало понятно — Китай полностью поглотил российский авторынок.