Проблемы автопрома в России - Lada Vesta блокирует руль во время движения

У российского авто обнаружили очень опасный дефект
У российского автомобиля Lada Vesta обнаружили неожиданный дефект, который потенциально угрожает здоровью и жизни водителей. Из-за этого концерн ВАЗ, который и так находится в кризисе, был вынужден объявить об отзыве своих уже проданных автомобилей.
Об этом сообщили российские медиа.
Автомобили ВАЗ имеют серьезный дефект
Российский автопром, который и так находится в глубоком кризисе, получил более чем серьезный удар.
Причем причиной этого удара являются сами производители автомобилей в стране-агрессоре.
Концерн ВАЗ был вынужден отозвать кучу уже проданных автомобилей из-за очень серьезного дефекта, который всерьез угрожает здоровью и жизни водителей.
Проблема с Lada Vesta во время движения
Речь идет об автомобилях Lada Vesta, которые выпускают на автозаводе в Тольятти.
Водители, которые купили эти машины и управляли ими, обнаружили ужасный производственный дефект.
Дело в том, что на Lada Vesta прямо во время движения начал блокироваться руль.
В некоторых случаях это случалось на скорости 60-70 км/ч, что грозило очень серьезными последствиями.
Водители научились решать эту проблему следующим образом — глушили двигатель, ждали около двух минут, после чего заводились и снова ехали, если руль уже был разблокирован.
