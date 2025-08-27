Відео
Україна
Головна Хроніки У російського авто виявили дуже небезпечний дефект

У російського авто виявили дуже небезпечний дефект

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 03:57
Проблеми автопрому в Росії - Lada Vesta блокує кермо під час руху
Провальний російський автомобіль Lada Vesta. Фото: росЗМІ

У російського автомобіля Lada Vesta виявили несподіваний дефект, який потенційно загрожує здоров’ю і життю водіїв. Через це концерн ВАЗ, який і так перебуває в кризі, був змушений оголосити про відкликання своїх уже проданих автівок.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Автомобілі ВАЗ мають серйозний дефект

Російський автопром, який і так перебуває у глибокій кризі, зазнав більш ніж серйозного удару.

Причому причиною цього удару є самі виробники автомобілів у країні-агресору.

Концерн ВАЗ був змушений відкликати купу вже проданих автомобілів через дуже серйозний дефект, який всерйоз загрожує здоров’ю і життю водіїв.

Проблема із Lada Vesta під час руху

Йдеться про автомобілі Lada Vesta, які випускають на автозаводі в Тольятті.

Водії, які купили ці автівки і керували ними, виявили жахливий виробничий дефект.

Справа в тому, що на Lada Vesta прямо під час руху почало блокуватися кермо.

У деяких випадках це траплялося на швидкості 60-70 км/год, що загрожувало дуже серйозними наслідками.

Водії навчилися вирішувати цю проблему наступним чином — глушили двигун, чекали близько двох хвилин, після чого заводилися і знову їхали, якщо кермо уже було розблоковане.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що блогер з РФ намагався довести, що "Москвич" кращий за іномарки, але замість аргументів лунали лише погрози.

Додамо, ми повідомляли про те, що ще 2024 року стало зрозуміло — Китай повністю поглинув російський авторинок.

росіяни проблеми технології автомобіль Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
