Проблеми автопрому в Росії - Lada Vesta блокує кермо під час руху

У російського автомобіля Lada Vesta виявили несподіваний дефект, який потенційно загрожує здоров’ю і життю водіїв. Через це концерн ВАЗ, який і так перебуває в кризі, був змушений оголосити про відкликання своїх уже проданих автівок.

Про це повідомили російські медіа.

Автомобілі ВАЗ мають серйозний дефект

Російський автопром, який і так перебуває у глибокій кризі, зазнав більш ніж серйозного удару.

Причому причиною цього удару є самі виробники автомобілів у країні-агресору.

Концерн ВАЗ був змушений відкликати купу вже проданих автомобілів через дуже серйозний дефект, який всерйоз загрожує здоров’ю і життю водіїв.

Проблема із Lada Vesta під час руху

Йдеться про автомобілі Lada Vesta, які випускають на автозаводі в Тольятті.

Водії, які купили ці автівки і керували ними, виявили жахливий виробничий дефект.

Справа в тому, що на Lada Vesta прямо під час руху почало блокуватися кермо.

У деяких випадках це траплялося на швидкості 60-70 км/год, що загрожувало дуже серйозними наслідками.

Водії навчилися вирішувати цю проблему наступним чином — глушили двигун, чекали близько двох хвилин, після чого заводилися і знову їхали, якщо кермо уже було розблоковане.

