Репрессии в РФ - арест водителя грузовика Паутины

Дроны операции "Паутина" в контейнере. Фото: СБУ

В Российской Федерации начались репрессии по делу успешной операции СБУ "Паутина". Силовики задержали того, кого смогли поймать — водителя грузовика с дронами, который не знал о содержимом контейнера.

Об этом пишут российские медиа.

Реклама

Читайте также:

Арест по делу "Паутины"

В России начались поиски виновных в провале российской разведки, которая не смогла предвидеть успешную операцию "Паутина" Службы безопасности Украины.

Как и ожидалось, российские правоохранители арестовали максимально непричастного к "Паутине" человека.

Речь идет о водителе грузовика, который перевозил контейнер с дронами, не зная о том, что сложенное в контейнерах.

Кого арестовали в России

По информации российских СМИ, арестованного зовут Михаил Рюмин, ему 55 лет, он живет в городе Челябинск.

Коллеги Рюмина заявили, что он ничего не знал о содержимом контейнера, а просто взял заказ на доставку составных частей каркасных домов из Челябинска в Ивановскую область.

Водители объяснили, что узнать о содержимом этих контейнеров они вообще не могли, так как у них не было доступа внутрь.

Напомним, мы ранее писали о том, что 1 июня Служба безопасности Украины провела масштабную операцию в тылу России, поразив четыре военных аэродрома — "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Именно там находились стратегические самолеты, которые использовали для обстрелов украинских городов.

Добавим, мы сообщали о том, что глава СБУ Василий Малюк заявил — операция "Паутина" является лишь началом, и враг вскоре получит новые, не менее болезненные удары.