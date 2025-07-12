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В РФ арестовали водителя по делу об операции "Паутина"

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 03:32
Репрессии в РФ - арест водителя грузовика Паутины
Дроны операции "Паутина" в контейнере. Фото: СБУ

В Российской Федерации начались репрессии по делу успешной операции СБУ "Паутина". Силовики задержали того, кого смогли поймать — водителя грузовика с дронами, который не знал о содержимом контейнера.

Об этом пишут российские медиа.

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Арест по делу "Паутины"

В России начались поиски виновных в провале российской разведки, которая не смогла предвидеть успешную операцию "Паутина" Службы безопасности Украины.

Как и ожидалось, российские правоохранители арестовали максимально непричастного к "Паутине" человека.

Речь идет о водителе грузовика, который перевозил контейнер с дронами, не зная о том, что сложенное в контейнерах.

Кого арестовали в России

По информации российских СМИ, арестованного зовут Михаил Рюмин, ему 55 лет, он живет в городе Челябинск.

Коллеги Рюмина заявили, что он ничего не знал о содержимом контейнера, а просто взял заказ на доставку составных частей каркасных домов из Челябинска в Ивановскую область.

Водители объяснили, что узнать о содержимом этих контейнеров они вообще не могли, так как у них не было доступа внутрь.

Напомним, мы ранее писали о том, что 1 июня Служба безопасности Украины провела масштабную операцию в тылу России, поразив четыре военных аэродрома — "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Именно там находились стратегические самолеты, которые использовали для обстрелов украинских городов.

Добавим, мы сообщали о том, что глава СБУ Василий Малюк заявил — операция "Паутина" является лишь началом, и враг вскоре получит новые, не менее болезненные удары.

СБУ операция арест Россия силовики
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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